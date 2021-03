Alberto: “No hay ninguna posibilidad de pagarle al FMI”

El presidente Alberto Fernández se alineó con Cristina Kirchner, quien le exigió al Fondo Monetario Internacional (FMI) mayores facilidades para el pago de la deuda argentina.

“Tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagarle 18.000 millones de dólares al Fondo el año que viene? Ninguna”, afirmó el mandatario en diálogo con el programa de Horacio Verbitsky por Radio Del Plata.

Y recordó que días antes de que hablara la vicepresidenta, él en un acto en Almirante Brown contó que había que pagar este año 3.500 millones de dólares, y que luego en 2023 habría que pagarle 19.000 millones.

“Semejantes cifras lo único que dan cuenta es de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo”, agregó.

El miércoles, durante el acto en Las Flores por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Vicepresidenta advirtió al organismo crediticio internacional que el país “no puede pagar la deuda”.

Sus palabras se dieron en medio de las gestiones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se encontraba en los Estados Unidos para tratar de reestructurar la deuda por alrededor de 44.000 millones de dólares.

“No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el único que no contrajo deudas y pagó las de los otros gobiernos. Deberíamos hacer todos un esfuerzo, sobre todo aquellos que tiene responsabilidad del oficialismo y de la oposición. Es más, estos deberían insistir para que nos den menor tasa de interés”, expresó Cristina Kirchner.

Tras las declaraciones, los títulos que se negocian en Wall Street cayeron hasta 3% y pegaron sobre los precios de los dólares financieros, que bajaron 1%. En paralelo, el riesgo país subió 4% y quedó al borde de los 1.600 puntos básicos.

El mandatario salió a respaldar ayer el discurso de su vice. “En verdad, lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos que está es impagable”, señaló.

Además, remarcó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está trabajando mucho con el objetivo de “obtener mayores ventajas” para negociar ante el Fondo.

Al tiempo que marcó un cambio de postura del organismo, que ahora plantea “que las deudas deben ser sostenibles”.

