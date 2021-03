Cambios de último momento

Durante la sesión de Diputados, a propuesta de varios diputados oficialistas y de la oposición y del sector sindical, el oficialismo acordó con Economía incorporar otros 4 cambios al proyecto original de Ganancias de Sergio Massa.

Los agregados son:

1. Bono por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza.

Se considera exento del pago de Ganancias los bonos por productividad, fallo de Caja y conceptos de similar naturaleza por el equivalente al 40% de base no imponible del impuesto - $ 67.071 anuales- para los trabajadores que perciben menos de $ 300.000 de sueldo bruto. Se estima que alcanza a 400.000 trabajadores. Se delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación de lo que se entiende por “conceptos similares”.

Al igual que el piso de $ 150.000 brutos, el tope de $ 300.000 se actualizará una vez por años según la evolución del Ripte (salarios formales o registrados). Actualmente la ley del Impuesto a las Ganancias exime del impuesto la diferencia entre el valor hora extra de días feriados y no laborables y la hora ordinaria. Ese inciso del artículo 26 de la ley se mantiene, y a continuación se agrega un segundo párrafo con una exención adicional y parcial para el salario que perciban los trabajadores y trabajadores en concepto de “bono por productividad”, “fallo de caja” o conceptos similares con un límite anual de hasta el 40% de las Ganancias No Imponible y para los trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual no superior a $ 300.000.

(AG)