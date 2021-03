Poder Judicial con más tecnología y ante el desafío de las elecciones

De cara al año electoral que implica elecciones ejecutivas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, destacó la implementación de la tecnología en el servicio judicial y considera que la llegada de las vacunas es un aliciente para llevar adelante las elecciones, pero cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas.

En cuanto a la pandemia y el trabajo del Poder Judicial, en diálogo con Radio Sudamericana, Rey Vázquez dijo que “hemos realizado distintos ensayos, algunos resistidos, pero siempre con la mejor predisposición de volver al servicio sin poner en riesgo la cuestión sanitaria. Adoptamos medidas en relación a las personas de riesgo (se han implementado licencia y trabajo remoto). Incluso en varias dependencias este año se puso en marcha un sistema de burbujas ,que se mantendrá mientras siga esta situación, pero tampoco descartamos aplicar otros sistemas. Veremos qué pasa con esta segunda ola”, detalló.

Respecto ala incorporación de la tecnología en el ámbito judicial como consecuencia de la pandemia, indicó que “esto se queda claramente, si bien no es definitivo porque es parte de un plan a mediano plazo. En lo inmediato nos permitió agudizar el ingenio y aprovechar el trabajo de los técnicos para crear un programa que sirve para sacar turnos de forma online. Lo que pasa es que el expediente sigue siendo en formato físico, pero el avance es que da certezas al profesional. Este mecanismo permitió dinamizar la gestión de las presentaciones, si bien por ahí hay diferentes planteos de los diferentes tribunales”.

“En principio, están habilitados todos los canales que garanticen la identidad de la persona con la que se está interactuando. En el Superior Tribunal nos solemos manejar con la plataforma de Cisco Webex, por ejemplo, más que nada para capacitaciones y audiencias penales. Esta situación nos llevó a ser más tolerantes y flexibles, por lo que hay que convivir con la falta de espontaneidad de la tecnología”, prosiguió.

Y en relación a los desafíos en medio de la pandemia, Rey Vázquez al ser consultado sobre los procesos electorales venideros y en especial considerando las elecciones ejecutivas dijo que “desde el Poder Judicial estamos atentos porque seguramente habrá presentaciones judiciales, impugnaciones de candidaturas. Van a ver cuestiones que a nosotros nos llegarán luego de haber sido abordadas previamente por otras instancias. Pero que, sin duda, generan una cierta movilidad en el fuero electoral, que no aparece en los años electorales más calmos. Este año seguramente va a generar algún tipo de conflictividad, pero fuera de eso no creo que esto incida en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial”.

“Es un desafío, de igual manera creo que por lo menos las veces que me ha tocado votar he visto una buena organización en cuanto a las mesas. Este año habrá que controlar que todos tengan barbijo, habrá que controlar que tenga a mano alcohol en gel. Obviamente que si alguno manifiesta signos de tener fiebre habrá que prever esa situación. Creo que tendrá que haber alguien de salud para controlar”, señaló.

“La llegada de vacunas contra el covid-19 de otras firmas nos da una cierta luz de esperanza para avanzar en estos procesos", destacó el titular del STJ.

Sobre las nuevas dependencias y la virtualidad, manifestó que “todas ya vienen con el formato de trabajo virtual, por lo que el diseño de la misma irá de la mano con el desarrollo tecnológico. Esos lugares con gente aglomerada ya no van, por lo que estamos tomando conciencia de la cantidad de virus y enfermedades que podemos llegar a contraer si no mantenemos las medidas sanitarias. Eso fue un gran aviso de la pandemia”.

“En su momento el Poder Judicial obtuvo el edificio que está ubicado sobre calle 9 de Julio y quizá al comienzo no se notaban las limitaciones que su estructura traía. De alguna forma la pandemia ayudó a reducir la afluencia de personas debido a que hay que sacar turnos. Lo ideal sería que todos tengamos un edificio como el que se inauguró hace poco del banco, pero los espacios de los que disponemos son los que la realidad nos permite. Se me ocurre que grandes espacios serían lo ideal para estos inmuebles, donde la gente no pueda aglomerarse”.

Por último y en referencia a los códigos procesales el presidente del Superior Tribunal de Justicia dijo que “los cambios tecnológicos y el uso de otras herramientas incidieron al momento de modificar los instrumentos procesales. Esto apunta a hacer más inmediato el trato de los trámites y llegar más rápido a un resultado satisfactorio, además de hacerlo más eficaz en un menor tiempo”, aseguró.