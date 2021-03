“Batir de alas” fue elegida como la mejor obra teatral del Chaco

“Batir de alas” fue la obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro del Chaco post año de cuarentena. La obra de Gilda Bona, dirigida por Lucas García, se quedó con el premio mayor, mientras que el segundo puesto fue para “Hoy se comen al flaco”, del elenco Galatea. La tercera producción seleccionada por el jurado fue “Las riendas”, del grupo Colectivo 18.

“Batir de alas” representará al Chaco en el Encuentro Regional de Teatro del NEA y en la Fiesta Nacional de La Pampa 2021, y asimismo por haber quedado en primer lugar, obtuvo la posibilidad de realizar cinco funciones en el interior del Chaco y provincias del NEA.

“Estoy sin palabras, el deseo estuvo siempre y a la obra le pusimos mucho amor. Es una obra que a mí me duele y me quiebra, porque atraviesa algo personal muy grande, y con todo ese dolor hice ‘Batir de alas’, que aparentemente gusta y eso me pone muy contento”, expresó Lucas García, quien también fue galardonado por su rol de director.

“Hoy se comen al flaco” obtuvo cinco funciones y la oportunidad de participar en el Encuentro Regional de Teatro del INT. Y “Las riendas” también realizará la misma cantidad de presentaciones en una gira provincial y regional.

El jurado estuvo integrado por Luciano Delprato (jurado nacional del INT), Marianela Iglesia (jurada por la representación INT Chaco), y Hemilce Isnardo (jurada por el Instituto de Cultura del Chaco). También participó Gladis Gómez (representante de Argentores) y José Luis Valenzuela (a cargo de las jornadas de intercambio con los elencos participantes).

“La selección de la obra entre los miembros del jurado no fue difícil por falta de acuerdo, sino que algunas presentaban características más populares y multiplicadoras en cuanto al público y lenguaje, otras tuvieron que ver con una propuesta de investigación y de microteatro”, declaró Isnardo.

Premios

Premios Artísticos Poen Alarcón y Aida Bertoni

l Revelación: Hernando José Pali Pedemonte, por “Ladrón de sueños”.

l Mejor actriz protagónica: Quimey Castillo Oviedo, por “Batir de alas”.

l Mejor actriz de reparto: Patricia Rojas, por “Las riendas”.

l Mejor actor protagónico: Federico Rosso, por “Moro y Elvis”.

l Mejor actor de reparto: Julio Sapaguin, por “La canción del camino viejo”.

l Mejor dramaturgia local: Ulises Camargo, por “Moro y Elvis”.

l Mejor dirección: Lucas García, por “Batir de alas”.

l Premios técnicos: Ike Benítez Molas

l Mejor iluminación: Gabriel Paniagua, por “Hoy se comen al flaco”.

l Mejor escenografía: Joselo Ramírez, por “Las riendas”.

l Mejor vestuario: Emilia Velasco, por “Batir de alas”.

l Mejor musicalización: Leo Rodríguez, por “Hoy se comen al flaco”.

(VAE)