El Aurirrojo tendrá dos equipos, pero no será parte de la fase final

El Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) aprobó que Boca Unidos presente dos equipos en el torneo Oficial de Primera División A, pero solamente durante la etapa clasificatoria dado que esa entidad no será parte de la fase final donde se definirán los dos representantes al Torneo Regional Federal Amateur.

Por mayoría (28 a 4, de la primera A votaron en contra Cambá Cuá y Mandiyú), el miércoles se dio curso al pedido que realizó Boca Unidos y se aprobó que pueda jugar con dos equipos, pero con esa salvedad.

“Por excepción y teniendo en cuenta las características del torneo, con algunos clubes que no lo van a jugar, por única vez se aprobó la solicitud de Boca Unidos”, explicó a El Litoral Juan Carlos Espinoza, presidente de la Liga Correntina de Fútbol.

Para el certamen Oficial de la máxima categoría entonces jugarán Alianza (San Jorge - Popular), Cambá Cuá, Deportivo Empedrado, Ferroviario, Huracán Corrientes, Invico, Libertad, Mandiyú, Quilmes, Rivadavia, Sportivo y los dos equipos boquenses.

En tanto que no serán de la partida, sin recibir sanción alguna, Curupay, Lipton, Mburucuyá y el ascendido Alvear.

“Para la primera fase Boca Unidos jugará con los dos equipos, pero cuando ingresemos a la parte final para la clasificación a las competencias regionales ya no va a participar y esos lugares se cubrirán de acuerdo a la tabla de posiciones”, comentó el dirigente.

Los trece equipos serán divididos en dos zonas (una de 6 y la otra de 7). Allí jugarán todos contra todos a dos ruedas y los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente fase.

Los cruces hasta la final serán a dos partidos. Los dos finalistas representarán a la Capital en el Regional Federal Amateur.

“Boca Unidos ya está en un torneo superior (Federal A) y por lo tanto los clubes pidieron que no se les quite una plaza a los que sí luchan por llegar al Regional. Para aprobar el pedido que realizó se condicionó con esta resolución, por lo tanto no jugará la segunda fase”, aclaró.

Para la conformación de los grupos se tendrán en cuenta cabezas de series (semifinalistas del 2019) y después habría sorteo para el resto de los lugares.

En tanto que para el campeonato de la Primera B, los doce participantes serán divididos en tres zonas. Allí jugarán todos contra todos a dos ruedas. Clasificarán a la siguiente etapa los dos primeros de cada zona y los dos mejores segundos.

Los cuartos de final, semifinales y final, con los dos equipos ya ascendidos, serán a dos partidos.

En la divisional de ascenso jugarán Alumni, Barrio Quilmes, Doctor Montaña, Independiente, Jaguareté, Peñarol, Robinson, Sacachispas, San Miguel, Soberanía, Talleres y Robinson.

La próxima semana se podría proceder a confeccionar los fixtures de las dos categorías.

El único club que decidió no formar parte del certamen fue Juventud Naciente.

La intención es poder iniciar las competencias el segundo fin de semana de abril, con un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias.

Los partidos se realizarán a puertas cerradas para el público y no estarán habilitados los vestuarios, por lo tanto los jugadores deberán llegar cambiados a los estadios y una vez concluidos los partidos deberán abandonar el lugar.

(FB)