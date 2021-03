Comunicaciones debuta en el Torneo Federal

La División NEA del Torneo Federal de Básquetbol continuará esta noche en Resistencia con el debut de Comunicaciones de Mercedes que desde las 21 enfrentará a Sarmiento.

El equipo mercedeño, que compite en la Liga Nacional, afrontará esta competencia con el plantel de la Liga de Desarrollo al que se sumaron algunos refuerzos menores de 23 años.

Para este certamen, Comunicaciones tendrá en la conducción técnica al esquinense Javier Herrera. Durante la preparación, que duró casi un mes, incorporó a Lautaro Pividorí, base entrerriano con pasado en Echagüe de Paraná, Matías Núñez, escolta con experiencia en el torneo tras su paso por Atlético Saladas, y a los internos Lucas Jara de Reconquista de La Plata y Lucas Núñez, subcampeón de la Liga de Desarrollo en el año 2018 junto con el elenco mercedeño.

También estarán Juan Manuel Bejar y Facundo Rivero, que ya sumaron minutos con el plantel superior a las órdenes de Ariel Rearte.

Además, viajaron hasta la capital chaqueña los siguientes jugadores: Ignacio Farías, Agustín Gómez, Teo Greig, Mateo Viana, Marcos Panozzo, Franco Maesso y Lucas Jara.

En la primera fecha, el pasado fin de semana, Comunicaciones quedó libre, mientras que Sarmiento se presentó en la capital correntina para jugar contra Colón. Sin embargo, el partido no se pudo concretar porque la Confederación Argentina de Básquetbol no habilitó al plantel correntino por no cumplir con la presentación de la documentación requerdida.

La segunda fecha en la región se completará mañana en Posadas. Allí, desde las 21.30, Tokio recibirá la visita de Oberá Tenis Club, otro de los equipos que juega Liga Nacional y presenta un plantel U23 para la tercera categoría.