La reacción de la China Suárez tras ser criticada por usar un vestido vintage

Eugenia la China Suárez elige a diario outfits románticos en los que se destacan los cuellos con volados, las faldas holgadas y de colores claros. Pero este particular look no siempre es bien recibido por sus seguidores quienes no dudan en criticar a la joven actriz de 28 años por sus elecciones.

Y en esta oportunidad, la pareja de Benjamín Vicuña no recibió buenas críticas por un vestido en particular que lució uno de los días de altas temperaturas en el país. “52 grados a la sombra y la China Suárez”, fue una de las principales comentarios de sus seguidores. Pero la actriz, lejos de enojarse, se mostró divertida ante este “hater”. “Nunca tan identificada”, respondió ella.

En la imagen “cuestionada”, la China se mostró sobre un puente de madera con un vestido largo blanco, cargado de un dedicado bordado y un cinturón negro con dorado para cortar con el tono nude mientras disfrutaba de un día al aire libre rodeada de naturaleza. A diario, Suárez comparte con sus casi cinco millones de seguidores sus postales en Instagram en los que se la puede ver luciendo outfits románticos pero con la última foto publicada en su feed de la red social, no solo generó mensajes de apoyo sino también levantó varias burlas y críticas por parte de sus fanáticos que no dudaron en cuestionar su elección.

La respuesta de la China Suárez

El pasado martes la actriz sorprendió a todos en sus Instagram Stories. “Les subí la foto por el halo que hay alrededor de la luna. Cuando la subí, vi la luz verde”, explicó junto con un emoji sorprendido / asustado.

En algunas de sus distintas ‘fan accounts’ -esto es: perfiles de Instagram hechos por fanáticas y fanáticos que se encargan de republicar y comentar el contenido de la China-, se sumaron todo tipo de especulaciones al respecto: “¡Es un ovni!”, era el comentario más repetido.

Tanto la China como el actor chileno están compartiendo distintas postales de los atardeceres en las sierras tandilenses y las sorpresas que se llevan al entrar en contacto con la fauna que vive en los parajes más agrestes.

María Eugenia Suárez cumplirá este 9 de marzo 29 años. Sin dudas será una celebración muy especial para la actriz, ya que será el primero en compañía de Amancio, su tercer hijo, nacido en julio del año pasado. “Solo palabras de agradecimiento. Gracias por la salud, gracias por el amor. Exploto de felicidad. Amancio amado mío”, escribió la China dos días después del nacimiento, acompañando una foto en la que se la vio junto a Vicuña y el recién nacido.