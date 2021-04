Racing e Independiente tienen objetivos distintos en el clásico

Baja. Darío Cvitanich ayer dio positivo de coronavirus y no podrá ser parte del plantel de Racing.

Racing Club, aún dolido por la inesperada derrota que sufrió como local ante Godoy Cruz, recibirá hoy a un disminuido Independiente, jaqueado por 11 casos positivos de coronavirus, incluido el DT Julio Falcioni, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El clásico, que será el Interzonal entre las zonas A y B, tendrá como escenario el estadio Presidente Perón, de la “Academia”, se jugará este sábado a partir de las 21, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Será un clásico especial. Racing llega de una dura derrota, Independiente apenas sumó uno de los últimos nueve puntos y lo que en principio iba a ser un partido sin un candidato al triunfo muy definido, mutó y ahora lo tiene al local con un favoritismo ante un adversario diezmado por la covid-19, aunque solo tres de de los once casos positivos de los jugadores corresponden a titulares.

Independiente, que tendrá como técnico en el banco de suplentes a Néstor Píccoli, ya que Falcioni se contagió de coronavirus, al igual que el preparador físico Gustavo Otero.

El “sospechado” de ser el caso cero es el arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien reconoció que antes del cotejo que el equipo jugó en Córdoba ante Talleres (perdió 3-1 el sábado pasado) se había sentido mal, con síntomas de la enfermedad y no le comentó nada al médico.

Los titulares que no jugarán hoy en el “Rojo” son Sosa, Lucas Romeo y Domingo Blanco, mientras que Ayrton Costa no estará pero por estar lesionado. El resto de los contagiados no son titulares como Alan Soñora, Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rotela, Patricio Ostachuk, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asís y Thomas Ortega.

Racing, que hace alguna semanas tuvo un significativo brote de covid-19, no contará con los contagiados Ignacio Piatti (titular ante River y Godoy Cruz) y el delantero Darío Cvitanich, en tanto que tampoco jugará el zaguero Leonardo Sigali, debido a una lesión muscular.

Independiente sentirá la ausencia de Lucas Romero y Blanco, pero tendrá a favor el regreso del mejor delantero del plantel Silvio Romero, quien tras quince días de ausencia, a causa del positivo de coronavirus, está en condiciones de jugar.

En la Copa de la Liga Racing suma 11 puntos y fuera de ella fue goleado por River (5-0) en la final de la Supercopa y avanzó con susto a la siguiente fase de la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de Córdoba al vencerlo 3-1 a seis minutos del final, cuando iba perdiendo.

Independiente, luego de un mal inicio con una derrota ante Lanús y un criticado esquema defensivo de Falcioni, mejoró con las fechas, logró solidez defensiva y llegó a estar puntero en la zona B, pero en los últimos tres partidos cayó ante Vélez y Talleres y empató con Boca, gracias al tiro penal que le desvió en la última jugada Sosa al colombiano Sebastián Villa. El “Rojo” dejando, de lado el brote de coronavirus, no llega bien parado a este compromiso.

Para hoy

La jornada sabatina contempla otros tres encuentros: 14.00 Godoy Cruz vs. Arsenal, 16.15 Estudiantes vs. Aldosivi y 18.30 Defensa y Justicia vs. Talleres.