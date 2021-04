Denunció que un hombre mató a su mascota y la Fiscalía no respondió

Una mujer espera respuesta de los organismos oficiales desde febrero, cuando realizó una denuncia contra un hombre que pisó dos veces a su perro con el auto.

La Fiscalía aún no la cita a declarar, pese a que le habían indicado que eso sucedería a finales del mes de febrero.

Frente a la falta de procedimientos oficiales, la mujer escrachó al hombre que atropelló y mató a Oddye, su mascota de menos de dos años de edad.

Según indicó la dueña del can, el hecho sucedió el 8 de febrero en el barrio Ferré, frente al albergue deportivo, cuando un auto, que circulaba a alta velocidad y era conducido por un individuo de iniciales J. C., pasó por encima de Oddye dos veces y luego huyó.

Personas mayores que se encontraban en el lugar y niños que jugaban en la vereda fueron testigos del hecho. “Mi nena entró en estado de shock”, dijo la mujer y detalló que patrulleros que se encontraban por la zona lograron detenerlo y obtener sus datos, que le fueron entregados en la veterinaria a la que concurrió de forma urgente. Sin embargo, Oddye sufrió daños severos y los profesionales no pudieron salvarlo.

“Intenté comunicarme con J. C. ese mismo día y nunca atendió mis llamadas, ni contestó los mensajes”, se lamentó la mujer que denunció la situación en la Comisaría Primera y luego fue al Juzgado Nº 2, donde se encuentra la fiscal a cargo del caso.

La Fiscalía estimó que la iban a citar el 24 de febrero pero: un mes y medio después, nadie se comunicó.

Al solicitar acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Secretaría de Deportes y Recreación, situada en las inmediaciones, le dijeron que debía esperar puesto que el secretario no se encontraba trabajando. Hace dos semanas, le explicaron que no podrían ayudarla porque los dispositivos tecnológicos en realidad no funcionan. “Este asesino me quitó parte de mi familia y nos trajo trastornos emocionales muy fuertes”, lamentó la mujer.

