Zanzottera dijo que San Martín está listo para competir contra cualquiera

San Martín de Corrientes dejó atrás una dura serie de Reclasificación frente a Platense y se metió en los cuartos de final de la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol. Para la nueva instancia todavía no conoce su rival, dado que quedan dos series por definirse.

“La verdad es que si alguno de los equipos que está abajo nuestro (Comunicaciones o Hispano Americano) gana su llave, a nosotros nos tocaría jugar con Regatas o Boca. Así que un poquito de fuerza vamos a hacer”, reconoció Tomás Zanzottera, jugador de San Martín.

“Lógicamente en playoffs tenés que ganarle a todos, que venga el que venga, pero nosotros debemos preocuparnos por nosotros pero si se puede jugar contra un tercero o cuarto sería mejor para nosotros”, relató en declaraciones que realizó al programa “Era por abajo” en Radio Unne.

“Si podemos evitar al uno o al do,s será bienvenido pero si nos toca jugar contra ellos. Estamos listos para competir contra cualquiera. Lo demostramos contra Quimsa en una final. Somos conscientes de que podemos competir con cualquiera. Por ahora vamos a descansar y a recuperarnos para encarar la recta final con toda la ilusión”.

El plantel de San Martín regresó ayer a Corrientes y tendrá descanso hasta mañana cuando retomará los entrenamientos a la espera de una fecha para el inicio de los cuartos de final.

El pasaje a la segunda ronda de playoffs para San Martín llegó el pasado domingo cuando venció a Platense por 85 a 68 y sentenció la eliminatoria 2 a 1 a su favor. “El partido fue más tranquilo, sin un final tan tenso como los anteriores. Lo pudimos cerrar antes y estamos contentos por eso”, relató Zanzottera.

La definición del juego decisivo de la eliminatoria llegó en el tercer cuarto cuando San Martín ganó el parcial 26 a 12. “En ese capítulo conseguimos muchos puntos, se nos abrió el aro y el partido. La presión que tenían ellos por anotar para no quedar eliminados les jugó en contra. Se dieron un poco esas cosas para que San Martín esté en cuartos de final”.

Para el jugador, nacido en Pergamino, se combinaron algunos factores para que San Martín tenga esa producción. “Creo que la clave pasó por la defensa, logramos secarlos. Ellos nos convertían bastantes y es algo que nosotros no estamos acostumbrados, dado que sustentamos nuestro juego en la defensa. También pudimos correr en el ataque, cosa que no hicimos a lo largo de la serie. Ellos tomaban buenos tiros y cargaban al rebote ofensivo, entonces nos teníamos que meter los cinco a tomar el rebote y no podíamos sacar el contragolpe”.

El primer punto de la Reclasificación quedó para San Martín, 79 a 70, mientras que Platense ganó el segundo, en dos tiempos suplementarios, 89 a 85.

“La serie fue muy dura. En todo momento nos complicaron, nos hicieron diferentes planteos defensivos y cambiaban constantemente las reglas del pick and roll. Sabíamos de antemano que iba a ser un rival muy duro, defienden muy fuerte. El domingo fueron a un cajón y uno sobre Matías (Solanas), algo que no habían hecho en toda la serie, y esas cosas son difíciles de afrontar”, claro que “sacarle 10 o 15 puntos en el tercer cuarto del último partido nos dio una tranquilidad muy grande para entrar al último cuarto. Ahí ya comenzamos a jugar con los tiempos a manejar el reloj y pudimos cerrar la clasificación”.

Dejar atrás una eliminatoria tan dura puede repercutir en la mentalidad del equipo. “Sin dudas que ganar estos partidos nos da mucha confianza”, afirmó en un contacto con el Departamento de Prensa de la Liga Nacional.

“Ahora tenemos un par de días para descansar y poder entrenar y seguir trabajando. Fue muy importante para nosotros el haber ganado para poder seguir ratificando este momento que estamos disfrutando. Ahora estamos a la espera de lo que se nos viene. Hay que estar tranquilos y seguir sumando, para mantenernos en carrera en esta Liga atípica. Tenemos muchas ganas de seguir compitiendo”.

Pensando en lo que viene, dejó en claro que “una de nuestras fortalezas es ser solidarios y saber el rol que tiene cada uno. Un día puede aparecer uno, otro día puede aparecer otro. Siempre uno confía en que el compañero va a tener una buena noche y, de esa manera, ir sacando partidos adelante. Somos conscientes de eso, lo trabajamos y también lo buscamos. Esperemos que sigan apareciendo esos factores en los siguientes partidos, que sigamos ganando partidos y avanzando en playoffs”.

Por último, reiteró que “estamos para competir contra quien venga, eso es lo que venimos logrando y ya hemos demostrado. La ilusión no nos la quita nadie”.

(FB)