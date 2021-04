Marotta: “Nos sentimos un poco incómodos al no tener la pelota”

Aunque hizo muy poco para merecerlo, Boca Unidos se trajo de Salta un valioso punto, al igualar el domingo 2 a 2 ante Central Norte, en el debut de ambos en el torneo Federal A 2021.

Más allá de verse superado en gran parte del encuentro, el equipo correntino aprovechó dos graves errores del arquero del equipo salteño Nicolás Mazza para convertir a través de Gonzalo Ríos y de Nicolás Marotta, uno en cada tiempo.

Precisamente, el zaguero central dialogó ayer por la tarde con radio Sudamericana (100.5 Mhz), dejando sus conceptos acerca del empate conseguido por el equipo Aurirrojo en tierras norteñas.

“Fuimos a una cancha difícil con un rival difícil (…) nosotros aprovechamos sobre todo los dos errores, aunque ellos tampoco tuvieron muchas situaciones; creo que fueron dos claras, la de los goles y la del travesaño”, manifestó el defensor.

Marotta señaló que “en cuanto al partido nos sentimos un poco incómodos al no tener tanto la pelota, pero supimos ser inteligentes al darnos cuenta rápido que el partido se planteaba así para tratar de traernos ese punto tan valioso que seguramente con el correr del campeonato va a tener más valor todavía”.

El ex Crucero del Norte confió que el técnico, Alfredo Grelak, “nos pidió, como desde que arrancamos la pretemporada, que salgamos a ser protagonistas, a hacer nuestro juego. Después el partido te va llevando a diferentes momentos, en cuanto a lo que es la concentración también”.

“Perdimos un poco el juego por no animarnos quizás también a jugar un poco, y ahí fue cuando ellos empezaron a crecer y por eso nos manejaron el partido en lo que es mitad de cancha hasta tres cuartos. Pero el equipo se replegó bien y pudimos defender para que no nos creen situaciones de peligro”, reconoció.

Agregó que “en lo personal me sentí muy bien, cómodo, respaldado por los otros dos centrales que estaban al lado mío; y creo que el equipo sintió también esa seguridad de la línea de 5. Después tuvimos algunos errores, normales de un partido de fútbol, pero creo que el equipo en la parte defensiva se sintió cómodo con ese esquema”.

Consideró que “lo importante es que estamos unidos, hay un vestuario muy bueno, una calidad de jugadores excelente, que con el correr de las fechas y de los entrenamientos en la semana vamos a ir encontrando cada vez más la idea que nos propone Alfredo (Grelak), porque tenemos para ilusionarnos, para pelear arriba”.

El defensor elogió al “delantero Magno por la edad que tiene y la vitalidad que mostró, fue uno de los puntos altos de ellos. Después en el mediocampo manejaron bien la pelota, sabían distribuirla bien, pero no hubo algo que me sorprenda de Central Norte”, consideró.

En la próxima fecha Boca Unidos hará su debut en condición de local en el torneo, cuando reciba en su estadio a For Ever. “Más allá del folklore para nosotros es un partido más, un partido duro, y lo tomamos con el mismo compromiso que vamos a hacerlo como cuando juguemos con Racing (Córdoba) y que tomamos a Salta (Central Norte), y no nos dejamos llevar tanto por eso de que es un clásico, así que comenzaremos a analizar al rival que se viene y buscaremos hacerlo de la mejor manera”, concluyó Marotta.

(RP)