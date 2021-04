El fuerte descargo de un médico correntino contra la declaraciones del Presidente

El médico correntino Julio Picón, que se desempeña en el Hospital Perrando de Resistencia, salió al cruce de las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, que acusó al personal de salud de "relajarse". Picón recogió el guante y no se calló nada en su cuenta de Twitter.

Conocido por su prolija pluma y sus relatos sobre sucesos extraños en los hospitales, Picón se lanzó a responderle al Presidente: "Soy médico de Salud Pública, trabajo 68 horas por semana en guardias de emergencias. Y lo que se me ha relajado es el esfínter, por escuchar estas boludeces. Lo que esta colapsada es la paciencia de la gente, que tiene que lidiar con turnos eternos para ser operados".

El médico pidió: "Por favor, sean sensatos y coherentes. Actúen con la verdad. Si hay vacunas, díganlo y distribúyanlo. Y si no las hay, díganlo también. Lo que más exaspera es el nivel de improvisación con que se manejan. No me asusta una cuarentena estricta. Lo que me asusta es no tener rumbo".

"No tener un algoritmo o una estrategia sanitaria, como el que se suele diseñar en medicina táctica o cuando se enfrenta a situaciones de víctimas en masa. Parece como que se va inventando sobre la marcha. Y en Salud, no sirve. El que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra", concluyó