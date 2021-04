Larreta pide diálogo con el Presidente por las clases, pero anticipa un amparo judicial

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que la Ciudad presentará un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto por dos semanas por el gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo al presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, donde el lunes se registró el pico máximo de casos desde que comenzó la pandemia con 3.358 contagios, rechazó el despliegue del Ejército y de las fuerzas federales en las calles porteñas entre las 20 y las 6 "si esto no está coordinado y ajustado a las leyes vigentes".

"El miércoles, el gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año", reclamó Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la sede del Ejecutivo junto a parte de su gabinete para fijar su postura respecto del paquete de medidas anunciadas por el Presidente anoche frente al incremento de casos de Covid-19 en el Área Metropolitana (AMBA).

Al respecto, Rodríguez Larreta dijo que están "preocupados por la situación sanitaria" ya que en la Ciudad "el promedio de casos creció, en la última semana, de 1.900 a 2.600, y el R sigue por encima de 1 y la ocupación de camas de terapia intensiva del sistema público está creciendo".

El lunes, en la Capital Federal se registró el pico máximo de casos desde que comenzó la pandemia con 3.358 contagios, mientras que la Provincia de Buenos Aires alcanzó, el martes, 14.004 reportes.

En el informe diario de la situación sanitaria del coronavirus en la Ciudad difundido este jueves, en tanto, se consignaron 3.063 nuevos casos y 42 fallecidos; al tiempo que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público se ubica en 53,5%, es decir, 241 de las 450 que existen en todo el distrito capitalino.

Tras el anuncio del miércoles, el Presidente defendió la decisión de suspender temporalmente por quince días las clases presenciales y consultado sobre si habló al respecto con Rodríguez Larreta, el mandatario respondió: "No lo hablé", pero recordó que "siempre" mantuvo diálogo con el titular del Ejecutivo porteño.

El jefe de Estado también cuestionó al jefe de Gobierno porteño al explicar que si bien antes de anunciar las anteriores medidas de restricción ante el incremento marcado de casos de Covid-19, se sentaron ambos y las consensuaron, luego Rodríguez Larreta las criticó.

"Yo dialogué, con el cierre de los restaurantes me pidieron que no sea a las diez y por consenso fue a las once. Y cuando las anunciaron (las medidas) dijeron que no estaban de acuerdo", expresó el Presidente.

En su mensaje de este jueves, Rodríguez Larreta insistió igualmente en señalar que su gobierno no fue consultado antes de las medidas anunciadas y pidió a Alberto Fernández una reunión antes del lunes, día en que comenzará el esquema de clases virtuales de los alumnos del AMBA, "para discutir, con la evidencia y con las recomendaciones de los expertos, cómo hacer para que los chicos el lunes estén en las aulas".

No obstante, informó que también van a "presentar un amparo ante la Corte Suprema" para frenar la medida y reiteró que "no hay razón sanitaria que justifique, en este momento, suspender las clases presenciales".

Rodríguez Larreta también se quejó por no ser "consultado" desde Nación en torno a las restricciones relativas a la nocturnidad, la actividad comercial y recreativa y a la circulación y sostuvo que la posición de su Gobierno "es que hubiésemos esperado al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada, que es lo mismo que dijo la ministra de Salud de la Nación", Carla Vizzotti.

"Ahora, un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional tiene fuerza de ley y, por supuesto, está por encima de la legislación local y debe cumplirse", remarcó.

No obstante, rechazó "totalmente la participación del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado" con ellos y agregó que "la Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias", a lo que remarcó que "siempre" van a "defender" su "autonomía".

De la conferencia participaron también el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.

Télam