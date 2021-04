La vuelta de Diego “Chueco” Lencina: “El propósito es cooperar con mi experiencia”

El retorno del rugby a Corrientes y Chaco, en medio de la pandemia por el coronavirus, también marcó el regreso de un experimentado jugador a las filas del club San Patricio. Se trata de Diego “Chueco” Lencina. Y como era de esperar, apoyó dos tries en la victoria del santo sobre Taragüy.

“El try siempre se siente hermoso. El primero es una jugada que venimos practicando, por suerte está saliendo y me tocó hacerlo a mí. El segundo es mérito del equipo completo y a mí me tocó apoyarla nada más”, comentó el jugador que se desempeña como wing.

El Chueco Lencina contó acerca de su regreso al plantel correntino: “No tomo esto como un regreso a las canchas. Para regresar, tenés que tener ganas de jugar y destacarte, este año me sumé para darle una mano a los chicos de la forma que pueda. Siempre digo que ser entrenador demanda mucho más tiempo que ser jugador, cómo no dispongo de ese espacio para sumarme al cuerpo, técnico dije que quería darle una mano y la mejor forma de estar presente es en los entrenamientos” destacó.

En la primera fecha de la Copa Corrientes, el equipo dirigido por Luciana Artal y Emilio Ríos, venció al Cuervo 20 a 18. Con respecto al partido debut, el Lencina dijo: “Se dio que estoy en un buen estado físico y pude entrar a la cancha con ellos, pero no es mí objetivo final. El propósito es cooperar con mí experiencia y me pareció que era el momento justo de estar presente con ellos”.

Por último sentenció: “Estoy muy contento con el equipo, va por buen camino. El sentirse parte de algo, la pertenencia de equipo es la que estoy viendo y en la que los chicos se están esforzando por eso”, expresó Diego Lencina.