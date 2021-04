¿Qué hago con este problema que tengo?

Cuando tenemos una dificultad, siempre nos encontramos frente a cuatro caminos o alternativas. Imaginemos que le pido a un amigo que me lleve en su auto a Ezeiza para tomar un vuelo. Él me llama unas horas antes y me anuncia: “Bernardo, no puedo llevarte, me quedé sin combustible”. Ser creativo es la solución.