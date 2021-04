Covid: María Fernanda Callejón y su marido se contagiaron y permanecen aislados

María Fernanda Callejón dio positivo de coronavirus y permanece aislada en su casa de Pilar, junto a su hija Giovanna y su marido Ricky Diotto, quien fue el primero en contagiarse. La actriz y conductora radial dejó de participar en el reality Corte y Confección y fue reemplazada por Geraldine Neumann.

Ricky es odontólogo y se contagió mientras estaba trabajando en su consultorio. En diálogo con Teleshow, Callejón explicó: “¡¡¡Su asistente está aislada desde el jueves!!! Y el viernes él empezó con síntomas”. Rápidamente, se sometió a un test de covid-19 y dio positivo. “Eso que ellos parecen astronautas cuando atienden, ¡es muy triste todo!”, agregó.

A partir de ese momento, tanto María Fernanda como su hija se aislaron en su casa de Pilar. Y este sábado, la ex vedette se sometió a un test que le dio positivo. “Estamos tratando de pasarla como podemos, estamos aislados los tres desde el sábado, con todos los síntomas. Lo transitamos como una gripe súper fuerte, hasta ahora sin complicaciones”, señaló la ex vedette.

Más allá de la compleja situación, la actriz está aliviada porque su marido no debió ser internado de urgencia, a pesar de ser asmático. “No, por ahora está todo bien en ese sentido”, explicó Callejón que tiene previsto regresar a Corte y Confección el próximo 29 de abril si es que su cuadro de salud mejora.

El año pasado, la familia se llevó un enorme susto cuando María Fernanda, su hija y su esposo se intoxicaron con monóxido de carbono por un desperfecto de una estufa de tiro balanceado en su casa. Cuando la pequeña vomitó y sufrió un desmayo, reaccionaron rápido y fueron a la guardia del Sanatorio de la Trinidad. Allí, descubrieron que los tres tenían una intoxicación severa. Se recuperaron, pero todo podría haber terminado en una tragedia.

“Yo soy María Fernanda Callejón Resiliencia; me llamó así. Fue trágico lo que vivimos, pero no me quedo con eso: hago otro tipo de lectura. Bendigo tener vida, que mi hija nos haya salvado. Bendigo la cámara hiperbárica, que nos salvó de esta gran intoxicación. Fue todo un combo porque era plena pandemia, todavía no sabíamos cómo se comportaba este virus”, había reflexionado sobre este grave episodio.

En el programa de El Trece también dio positivo de covid-19 Miriam Lanzoni. Apenas se enteró de la noticia, manifestó su preocupación por el reemplazo que le pondría la producción de LaFlia. “Espero que por lo menos pongan a alguien que sepa coser! ¡Que me cuide la silla porque me muero!”, dijo a Teleshow.

Jimena Cyrulnik fue la elegida para ocupar su silla mientras se recupera de la enfermedad. “¡La tengo clarísima!”, aseguró en diálogo con este medio. “Voy a poder demostrar todos mis dotes de diseñadora. Voy a entrar a romperla”, manifestó la creadora de Xyrus, una marca de trajes de baño “para mujeres reales”.

Cabe recordar que la ex conductora había sido convocada por la producción de Corte y Confección para ser parte del programa desde el inicio, pero una serie de desencuentros provocaron que recién ahora pueda hacer su debut. “Estoy chocha. Voy a dejar todo en la cancha”, prometió la empresaria.

