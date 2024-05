El tierno guiño de la China Suárez a Lauty Gram tras los rumores de reconciliación

Desde que la China Suárez optó por mantener su vida personal en privado, surgieron todo tipo de especulaciones en cuanto a su vínculo con Lautygram y para acallar los rumores de separación, la familia del joven cantante se mostró junto a la actriz en redes sociales.

Lo cierto es que después de su romántica escapada a Brasil en abril, Eugenia y Lauty eligieron mantenerse alejados del ojo público así también en redes sociales lo que hizo inevitable las versiones de crisis entre ellos. Sin embargo, la China sorprendió al posar en algunas postales junto a algunos seres queridos del artista quien recientemente fue tío ya que su hermana se convirtió en mamá.

En este sentido, la actriz decidió acompañar a su novio para que conociera a su sobrinito recién nacido y para festejar el especial acontecimiento se fotografió sosteniéndolo a “upa” junto a la familia del intérprete.

“La foto de la China la subió Lo más popu. La hermana de Lauty tuvo un hijo, hablé un par de veces con ella, es divina. A full esté vínculo”, detalló la periodista Cande Mazzone en su perfil de Instagram al pie de las fotos de Eugenia, quien no dudó en sostener al bebé junto a Lauty y a su familia.

Recientemente, mientras filmaba su nueva película en San Martín de los Andes, la actriz se animó a responder algunas consultas de los internautas que la siguen en la red social. Fue entonces que un usuario le preguntó: “¿Por qué no hablás de tu vida amorosa?” y ella, lejos de evitar la duda en cuanto a los vínculos que construye en el ámbito privado, respondió con total sinceridad: “Porque lo que se quiere, se cuida. No anda con muchas ganas de exponer nada, sinceramente” dejando en claro que ya no tiene intenciones de que sus asuntos personales sean temas de conversación en el ojo público.

Fuente:Pronto