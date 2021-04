Diputados sancionó el Código Procesal Civil y Comercial por unanimidad

La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, presentado a fines de noviembre de 2019. La Comisión de Legislación asegura que la nueva normativa es la más moderna en el país y Latinoamérica.

Durante la cuarta sesión, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley del Código Procesal Civil y Comercial, venido en segunda revisión del Senado y que tenía despacho favorable sin modificaciones. “Es un hecho inédito e histórico”, comenzó diciendo al hacer uso de la palabra el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Chaín. “Esta Cámara de Diputados y el Senado, en un año y medio, le hemos dado el Código Procesal Penal más moderno del país a Corrientes y hoy, sin duda, le daremos a la provincia la legislación más moderna de la Argentina y Latinoamérica”. Luego agregó que “vamos por más, estamos terminando el Código Contencioso y Administrativo y también avanzamos en la legislación de Familia”, precisó.

Además, explicó que en la legislación se destaca la oralización del proceso civil, la digitalización de los expedientes, la medida anticautelar y los procesos arbitrales donde los correntinos somos pioneros en Latinoamérica, junto con el expediente digital en algunas medidas probatorias. “Además se incorporan por primera vez las 100 reglas de Brasilia, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y muchos institutos, como el proceso munitorio con gran significado para las ejecuciones fiscales”, detalló.

Y luego de remarcar la participación de 17 instituciones de los tres poderes del Estado, Chain dijo que “cada uno de estos códigos deben tener un norte, deben contar con un plazo razonable entre la sentencia y el inicio de la demanda de todo juicio para que sean justos para el ciudadano porque si no hay una tutela judicial efectiva, se tergiversa la justicia”, finalizó. En tanto, el diputado Félix Pacayut destacó el trabajo hecho a conciencia en un marco pluralista, que se inició en un año electoral en el 2019. Para luego indicar que “seguramente vamos a continuar trabajando de esta manera con los siguientes códigos, como el Administrativo, cuyo trabajo de la comisión terminó el viernes pasado y que va a ser presentado como proyecto”.

A su turno, el diputado Horacio Pozo, autor de la resolución creando la comisión redactora con todos los sectores interesados, sostuvo que se respetaron “las reglas de la democracia. Tuvimos que esperar unos meses, para lograr los consensos”, reconoció. Para después destacar que “esta legislatura está cumpliendo con el bien común, que es lo que demanda la ciudadanía. Me siento orgulloso de ser parte de esta Cámara, donde no confundimos el interés particular con los de la sociedad”.

En tanto, el titular del cuerpo, Pedro Cassani, dijo que la normativa “va a marcar un antes y un después en cuanto al ejercicio de la administración de justicia. Desde esta institución, seguimos brindando herramientas para responder a las demandas de un mundo que evoluciona constantemente. Humildemente, creemos que estamos a la altura de las circunstancias”.

En el encuentro legislativo también se sancionaron la ley de Declaración de Monumento Natural de la Provincia al guacamayo rojo (Ara chloropterus) y la creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género. En ambos casos, pasaron al Ejecutivo para su promulgación.

Por otro lado, obtuvo media sanción el proyecto de ley que declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural al edificio de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem).

Mientras que el proyecto que solicita al Ejecutivo la vacunación a los trabajadores municipales convocados para prestar servicio en los accesos de los municipios en el marco de la pandemia de covid-19.