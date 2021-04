Lautaro Midón tras recuperarse de covid: “ No tengo ninguna secuela”

Lautaro Midón (17 años) pasó unos días en Corrientes junto con sus familiares y amigos. En la ciudad se realizó unos estudios médicos, con resultados satisfactorios, tras haber contraído covid-19. “No me quedó ninguna secuela”, afirmó.

Al joven tenista se le detectó el virus en Colombia, más precisamente en el B1 de Armenia, donde alcanzó las semifinales de la competencia. “No lo podía creer, me sentía cansado, mi cuerpo estaba cansado. Pensé que era por el torneo en sí”, relató Midón a Doble Falta (Programa de TV). “Tuve que estar encerrado. Pasé mi cumpleaños en Colombia junto con mi entrenador (Patricio Reynoso)”, agregó.

El correntino atravesó la enfermedad en el país cafetero, en lo que fue su última presentación en el circuito: “Tuve todos los síntomas leves. Menos fiebre, tuve todos. Dolor de cabeza, mareos. Estaba muy débil. Me dolía mucho el cuerpo, parecía que me chocaron, fueron dos o tres días que la pase mal, pero después mejoré. Perdí el olfato y el gusto”, enumeró el tenista. “Perdí casi dos semanas sin tocar la raqueta”, se lamentó.

“Fue un garrón estar encerrado todo el tiempo. Lo bueno es que pasé mucho tiempo con mi familia, con mis hermanos”, admitió el tenista.

El correntino tiene como meta para lo que resta del año jugar los Grand Slam Juniors. “Uno ya se suspendió. Ahora ya me queda esperar por Roland Garros. El tema es que es allí se ingresa por ranking. No pude sumar puntos en la gira sudamericana, ya que no pude participar”, comentó.

Velotti en Ecuador

Tras su participación en el Challenger de Tallahassee, en Estados Unidos, donde alcanzó la primera ronda, tras atravesar con éxito la qualy, el correntino Agustín Velotti competirá esta semana en Salinas (Ecuador).

En el challenger ecuatoriano el capitalino ingresó de manera directa al cuadro principal y allí jugará contra Roberto Cid Subervi de República Dominicana.