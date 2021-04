Kicillof anunció que se plegará a las medidas nacionales y adelantó que habrá multas de hasta $4 millones por no cumplirlas

En los últimos anuncios del día, Axel Kicillof anticipó que la provincia de Buenos Aires se plegará a las nuevas restricciones informadas por Alberto Fernández para la Argentina en general y el AMBA en particular y adelantó que habrá más controles en territorio bonaerenses y multas de hasta 4 millones de pesos por no cumplir las medidas.

Sin nombrarlo, el gobernador bonaerense lanzó duras críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo por la decisión del jefe de Gobierno porteño de no respetar la suspensión de las clases presenciales: “Los DNU en la Argentina, por la reforma de 1994, tienen valor de ley, son ley, y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. De este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del Presidente es ley y lo vamos a respetar”, comenzó.

Y agregó: “Para colmo, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, no es momento de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad es el gobierno nacional encabezado por el Presidente”.

Asimismo, Kicillof reconoció que estaba en estudio “aplicar mayores cuidados” pero que finalmente definió “respetar el DNU del Presidente”. Para argumentar esto, expresó que “las medidas funcionaron” pero que “no alcanza porque esta enfermedad muestra que cada 10 mil casos hay entre 250 y 300 muertos”.

“Conformarnos con estar en 10 mil casos en provincia de Buenos Aires significa resignarnos a convivir con cientos de muertos por día. No estoy dispuesto, hay que seguir trabajando para bajar los casos. Es la única manera de bajar las internaciones y muertes. No es momento de tomar decisiones mirando encuestas. Los datos tienen que ser estos niveles inadmisibles de ocupación de camas, de contagios y muertes. No estamos en campaña electoral, estamos en campaña de cuidados y vacunación. Celebro cada vez que la oposición no niega la situación e intenta acompañar las medidas de cuidado”, continuó el mandatario, quien hizo mucho hincapié en la postura de Juntos por el Cambio.

Con respecto a restricciones adicionales, Kicillof solamente dijo que los locales no esenciales deberán entregar mercadería afuera de los negocios y que se intensificarán los controles en los accesos, sobre todo los que vienen de la ciudad de Buenos Aires.

Según explicaron desde la gobernación, las multas para quienes no cumplan las restricciones podrán ser “de hasta 500 sueldos mínimos” que significan 4,3 millones de pesos.

Esto deberá ser aplicado por todos los municipios bonaerenses, quienes una vez que se adhieran se les habilitará a través del Sistema Integrado de Emisión y Pagos No Impositivos (Siep) un usuario para la gestión del trámite correspondiente a la emisión de las boletas de pago de las multas que aplicaren.

El dinero que se recaude con estas multas integrarán el “Fondo Municipal por infracciones a la normativa COVID-19” y serán distribuidos entre ellos, asignándose a cada distrito, de manera mensual, el monto de lo que hubieren recaudado. Los recursos que se transfieran a los municipios serán no reintegrables y de libre disponibilidad para los mismos. Esto comienza a regir el lunes con la publicación del decreto.

De la mano de esto, el Gobernador también anunció un paquete de medidas con asistencia económica. Dijo que se ampliarán los programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a partir de aumentos de las prestaciones del 50% y del 20% en los cupos. Lo mismo ocurrirá con el programa Envión, en donde habrá transferencias monetarias a jóvenes y sus tutores, que acceden a actividades de capacitación y formación en diferentes áreas: “Hoy reciben este beneficio 35.000 jóvenes, se propone llegar a 50.000 jóvenes beneficiarios”, explicaron.

A continuación, el resto de las medidas anunciadas:

-Ampliación de los cupos del servicio alimentario escolar en 300.000, de tal manera de llegar a más de 2 millones de niñas y niños en toda la provincia.

-Incremento de la jubilación mínima en un 35% y a partir de ella, de las pensiones no contributivas cuyos valores se encuentran atadas al haber mínimo. Esta medida alcanza a aproximadamente 31.000 bonaerenses.

-Se amplían el presupuesto para la compra directa de alimentos en un 50%.

-Se lanzará una nueva edición del fondo de cultura y turismo por $ 500 millones.

-Se ampliará el presupuesto del programa preservar trabajo del Ministerio de Trabajo para ayudar a las empresas a sostener puestos de trabajo. Esta ampliación presupuestaria buscará atender más actividades y especialmente a los sectores más afectados por la pandemia y las restricciones.

-Se sancionaron en la legislatura bonaerense dos leyes: la de fortalecimiento productivo, que es una moratoria general de impuestos patrimoniales por las deudas impositivas 2020, que alcanzará a 3 millones de contribuyentes y a más de 3.800 pymes, y la ley que crea el régimen de monotributo unificado, que beneficiará a cerca de 1 millón de monotributistas en la provincia.

-Desde el Banco Provincia, y con subsidio de tasa de interés de la provincia, se lanza una nueva línea Provincia Renueva de créditos destinados a la compra de materiales para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas. Obras de pequeña escala tales como: filtraciones, terminaciones de núcleo húmedo, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitaria o eléctrica, pintura, etc. Es una línea de crédito de $5.000 millones para otorgar créditos de hasta 100.000 pesos a tasa por debajo de las tasas de mercado.

-Banco Provincia también está ampliando su programa de REPYME de inversión productiva: con ampliación cupo $35.500 millones, y reducción de tasas para descuento de cheques (desde 25%) y capital de trabajo (desde 28,5%).

-También lanzó el programa especial de refinanciación de deudas, para deudas de consumo y comerciales, con periodos de gracia, extensión de plazo y subsidio de tasas. Y para apoyar a los comercios de cercanía, en abril se otorgó un descuento del 15% utilizando Cuenta DNI en todos los comercios de barrio y esta política continuará en mayo.

