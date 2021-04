Corrientes: se recibió de licenciada y sus abuelos la sorprendieron con un cártel gigante

Agustina Bruno Vignolo es la primera de nueve nietos (tres nietas) en lograr un título universitario. Se recibió el miércoles 31 de marzo, defendió su tesis para convertirse en Licenciada en Genética. Sus abuelos Catalina, "Tita" de cariño, y Tato siguieron su defensa por YouTube y le prepararon una sorpresa: taparon la casa con un cartel que decía en gigantes y orgullosas letras rojas: "Nuestra nieta Agus es licenciada en genética" .

La nueva licenciada tiene 24 años, es de Santo Tomé (Corrientes) y compartió el orgullo de sus abuelos por Twitter. "Fui a la casa de mis abuelos después de recibirme y me encontré con esto", tuiteó. La publicación se retuiteó 3.908 veces, con 220 comentarios y más de 12.000 me gusta.

"Presenté la tesis en mi casa, me tiraron cosas y fui a verlos después, me estaban esperando en la vereda con semejante sorpresa. No dejaban de llorar. Vieron la tesis por youtube", contó Agustina a El Litoral.

La licenciada ama escribir y tiene una cuenta de instagram donde comparte sus poesías (@abe.ve ). Por eso sus abuelos paternos le regalaron cuadernos. Le gustaría ser profesora (hoy se dedica a la investigación), como su abuela, pero ahora se prepara para un nuevo desafío: un doctorado en Buenos Aires, que encarará después de cinco año en Licenciatura en Genética en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la UNaM.

Sus abuelos ya recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid y pese a los problemas que la pandemia les pudo acarrear, las restricciones de movilidad le permitieron a Agustina disfrutar de ellos todo el año, ya que de lo contrario debía estar en Córdoba, donde realizó su tesis que títula: “Diseño y planeamiento de clonado in silico de un constructo inducible de β-espectrina marcada con el péptido ALFA en C-terminal para modificar el gen endógeno en Drosophila melanogaster”

"Ese es el título: planteamiento de los pasos de clonados necesarios para modificar un gen", explica la licenciada en un lenguaje más accesible.

"Tuve que hacerlo todo in silico (a computadora con simulaciones) por la pandemia", detalla y para despedirse recuerda que se recibió con una calificación de 10 y que la tesis la pueden ver en you tube: https://www.youtube.com/watch?v=0_ICHo0EcTY

"Soy muy mimada por mis cuatro abuelos, la verdad tengo mucha suerte", se emociona.