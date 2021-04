Control en transporte, actividades recreativas y nocturnidad

El jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, adelantó este lunes que desde la provincia de Buenos Aires se están evaluando restricciones que apunten a un mayor control en el transporte públic,o y en actividades recreativas y nocturnas, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en la ultima semana.

"Estamos pensando en mayores restricciones en el ámbito del AMBA porque la cantidad de casos que se registró la semana pasada fue impresionante", dijo el sanitarista en diálogo con radio Delta.

Explicó que en el pico que se registró el año pasado, que puso en tensión el sistema de salud en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, fue de "más o menos 6.500 casos, la mayoría concentrado en el AMBA", mientras que el miércoles de la semana pasada "solo en provincia" hubo "8 mil casos".

En ese marco, manifestó que, desde la Provincia, se evalúa "una medida de mayor control en el transporte, algún cierre de actividades recreativas y control sobre la nocturnidad".

También reconoció que, "siempre dentro de la agenda, se evalúa el tema de las clases" presenciales, y que junto a la directora general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Agustina Vila, estuvieron monitoreando la situación, y notaron que "la población vinculada al sector educativo no tiene una diferencia en el aumento de casos".

"Analizamos docentes, no docentes, por edad y parecería que los contagios no se están dando en las escuelas. Hay población en edad educativa contagiada, pero parecería que los jóvenes son los que se están contagiando más y eso nos da el indicio que los contagios pasan por otro lado; por el transporte, actividades recreativas o nocturnas y no por la presencialidad en las escuelas", enfatizó.

Ante eso, Enio García precisó que se va a "tratar de priorizar la actividad productiva y educativa", aunque reconoció que, "si hiciera falta poner un cierre, se hará" pero enfatizó que no cree que ahora sea el momento.

Por otro lado, informó que durante el fin de semana largo de Semana Santa se hizo un monitoreo en distritos turísticos, y mencionó como ejemplo a Villa Gesell, donde "hubo mucha atención en la guardia" y que "la mitad fueron casos sospechosos de coronavirus".

"Estuvimos proyectando en función de esa vigilancia que hicimos, y calculamos que tuvimos un 40% cada día por encima de lo reportado por el sistema nacional. Esto preocupa bastante", opinó.

Señaló que habrá "un reflejo de eso en un aumento de casos" en los próximos días, y señaló que, por eso, "es importante tomar medidas ahora porque ya estamos en términos de contagio en una situación complicada".

"Tenemos hospitales en el conurbano que están en el 90% de su capacidad, aunque el promedio tienen un 62 o 63% de ocupación de camas, pero hay hospitales que están en el límite como en Avellaneda, en Lanús, donde hubo que hacer traslados para evitar que los hospitales colapsaran", advirtió.

Por último, destacó la importancia de tomar decisiones en conjunto con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, y "trabajar de forma coordinada", porque, enfatizó, "la región del AMBA, es un continuo, con distintos intendentes", y "no tiene sentido tomar una decisión que no sea en consenso".

