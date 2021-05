Cómo está la relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña, en medio de rumores de ruptura

La vida no pasa por las redes sociales. Está claro. Sin embargo, parecería que cuando un famoso hace algo y lo muestra, cuando no muestra deja entrever que no lo hizo. En las últimas semanas surgieron fuertes rumores de crisis entre Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña. ¿En qué se basaron para construir dichas versiones? Salvo algún que otro “me gusta” en publicaciones, ninguno de los dos publicó fotos de la pareja. Lo que hizo creer que no se habían visto en los últimos dos meses.

El actor viajó a Chile en marzo para cumplir con sus compromisos laborales y no pudo regresar hasta que se abrieron las fronteras. Una vez que logró volver a la Argentina se reencontró con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación anterior con Pampita. Sin embargo, recién publicó en sus redes sociales imágenes de dicho encuentro dos semanas después de su viaje a Buenos Aires, ya que antes había cumplido con la cuarentena correspondiente que exige el Gobierno Nacional al ingresar al país.

Cuando el actor chileno anunció -de alguna manera- que ya estaba de vuelta en la Argentina, la China Suárez mostraba -también en sus redes sociales- que partía rumbo a Miami a cumplir con compromisos laborales. Lo hizo acompañada por su madre, y sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Que Benjamín estuviera en el país al mismo tiempo que ella viajaba a Estados Unidos reforzó los rumores de crisis. Sin embargo, desde el entorno de la pareja aseguraron a Teleshow que Vicuña realizó su cuarentena correspondiente en la casa que comparten en zona norte. “Solo que no publicaron fotos en Instagram”, sostienen y niegan que estén separados.

Durante su estadía en Miami, la actriz cumplió con compromisos laborales. Y también disfrutó de sus ratos libres para ir a la playa y descansar. Desde allí compartió una selfie con Magnolia, de tres años. “Buen día”, saludó la China a sus casi cinco millones de seguidores. De inmediato, llegó el mensaje del actor chileno: “Las amo”.

En tanto, el último fin de semana Eugenia volvió a Buenos Aires y compartió en sus redes sociales fotos del reencuentro con Rufina, su hija mayor, fruto de su relación anterior con Nicolás Cabré. “Mi nipona amada”, escribió la actriz junto a dos divertidas selfies.

¿Por qué no subió fotos con Benjamín? ¿O él con ella? No debería siquiera hacerse esta pregunta ya que no toda la vida pasa por las redes sociales. Si bien las fotos que subió con su hija podrían generar confusión por no haber posteado nada con el chileno, tuvo un gesto que derribaría todo tipo de versión de crisis: en las selfies con Rufina, la China lleva puesta una gorra que días atrás había usado el propio Vicuña. Lo que deja entrever que están juntos, como lo han estado siempre. Y que simplemente no quisieron publicar nada y vivir su vida en la intimidad y la normalidad de su familia.

“Cuando se separaron ella salió a confirmarlo”, dicen quienes los conocen e insisten en que no están en crisis. “Ahora no dicen nada porque no tienen nada para decir. Siempre que viajan los separan”, expresaron sobre las versiones que surgieron los últimos días.

Una señal más que da cuenta de la crisis entre ellos: cuando la China llegó a Buenos Aires desde Miami, Vicuña no fue a buscarla. “No estoy separada -aclaró en el Aeropuerto de Ezeiza, consultada por Intrusos-. Me enteré porque me escribieron varias amigas, pero esta vez, no. Tal vez (los rumores surgieron) por el viaje. Pero no”.

