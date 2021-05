La respuesta de Andrea Rincón ante la crítica de Fernando Iglesias por su saludo peronista en Masterchef Celebrity

Andrea Rincón nunca pasa desapercibida y su recorrido por Masterchef Celebrity no fue la excepción. Este domingo se convirtió en la última eliminada del reality gastronómico y, fiel a su estilo, se despidió con una exclamación que de inmediato encontró eco en las redes sociales, convirtiéndola en tendencia.

Con su andar parsimonioso, sin ningún apuro, exclamando algún “¡Gracias totales!”, quitándose el delantal, Andrea fue saboreando cada instante final, buscando llevarse hasta los aromas de un reality en el que se sintió muy a gusto. Luego de las conmovedoras palabras de sus compañeros y el jurado, y ya en el portón, la ex Gran Hermano se dio vuelta, se inclinó levemente, cerró los puños, agitó los brazos y gritó con fuerza: “¡Y viva Perón, carajo!”. Segundos después, las enormes puertas doradas con el logo del programa en negro se cerraron detrás de ella.

Entre las miles de reacciones que provocó este gesto en las redes sociales se destacó la del diputado Fernando Iglesias, quien suele volcar en su cuenta de Twitter sus fervientes críticas al actual Gobierno. “Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami”, tuiteó el legislador, a un video en el que se la ve a Rincón haciendo su arenga en el ciclo de Telefe.

En este contexto, Andrea fue consultada por Nancy Pazos durante el pase entre Ruleta rusa, el programa que conduce la periodista, y Quién paga la fiesta, ciclo en el cual participa la actriz. “¡Rincón, te fuiste de MasterChef cantando la marcha! Esa es una manera...”, le expresó Pazos. “Sí, con la frente alta, como debe ser”, respondió. Acto seguido, el conductor Martín Ciccioli acotó: “Hubo un tuit de Fernando Iglesias...”, lo que dio lugar a la respuesta de la ex GH.

“Zarpadito, Fernando Iglesias. Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡'Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino”, señaló, sin filtro. Y agregó: ““Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto”.

Días atrás Rincón había abierto su corazón en el programa de Andy Kusnetzoff, donde habló de su pasado de adicciones. “Me ha pasado de levantarme y tener a una persona al lado. Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme: ‘¿Quién es esta persona que está acá? ¿Cómo llegó?´’ Que vengan y me digan: ‘¡Hola!’. Y yo decir: ‘¿Qué pasó anoche?’”.

Enseguida, Andrea dio otro ejemplo de la crueldad de esos tiempos. “Me acuerdo cuando vivía en una pieza de pensión. Me despiertan en un boliche a las dos de la tarde, con gente limpiando. Me levanta el dueño y me dice: ‘Negra, levantate’”, comenzó relatando, al tiempo que señalaba que la historia era “terrible” y “espantosa”.

“Cuando me levanto, no tenía teléfono, no tenía nada. Él me sube al auto y me lleva. Yo, mirando por la ventanilla, porque no quería ni siquiera mirar al tipo. Como yo no tenía la llave de mi pieza de pensión voy a la casa de una amiga. Teníamos una manera de entrar, así que entré y vi que no estaba. Cuando llega, le digo: ‘¿Qué pasó?’. Me dice: ‘Negra, te buscamos por todos lados’. Se ve que yo quebré, me tiré en un sillón y no me encontró más nadie”.

