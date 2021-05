Cardozo desmintió la falta de aplicación de vacunas y le contestó a la oposición

El ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardozo, dio detalles hoy a través de un medio radial sobre lo acontecido con la supuesta falta aplicación de 70 mil vacunas informado por el Monitor Público nacional y le contestó a la oposición.

Según radio Dos, el informe enviado por el observatorio nacional refleja que en Corrientes existe 70 mil vacunas sin aplicar en la provincia por lo que el ministro salió a contestar donde se encuentran las vacunas y para quienes serán destinadas. "Es una opinión muy aventurada porque cómo saben que no están aplicadas y no están registradas", se preguntó el funcionario y dijo"entonces podemos decir que esas vacunas son para personas que ya han sacado su turno y por otro lado son vacunas que están siendo distribuidas y aplicadas. Nación tiene millones de dosis que no están registradas", dijo Cardozo.

Ante las acusaciones de la oposición sobre el mal manejo del Ministerio de Salud Pública el funcionario comentó que "es un recurso mediocre para desacreditarlo" y que así se podrían hablar de muchas cuestiones irregulares que tienen que ver con el oficialismo nacional. "Nosotros no nos ocupamos de este tipo herramienta política de baja estofa así que debieran mirar primero lo que sucede con ellos antes de levantar infamias".

Por otro lado, alertó sobre el aumento de la cantidad de jóvenes infectados con coronavirus y sobre el descenso en la edad de las personas internadas en el hospital de Campaña. "Es probable que al haber personas vacunadas mayores de 60, el virus este buscando a personas más jóvenes por eso baja la edad. Estamos vigilando que no haya circulación de otra cepas", dijo el ministro en radio Dos.