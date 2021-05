†

Agradecimiento

CÉSAR ASCONA

“Lobo”

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2021. Queridos amigos, familiares, compañeros, vecinos, conocidos y no conocidos, personas de diferentes credos y países: No podemos más que agradecerles por las interminables cadenas de oración, de amor y de buenas energías que realizaron a lo largo de este tiempo para acompañarnos durante la internación de César “Lobo” Ascona. Les aseguramos que todo llegó y reconfortó nuestros corazones. En todo momento sentimos su acompañamiento, sus oraciones y buenos deseos. Gracias por destinar un poco de su tiempo para estar cerca nuestro y cerca de César. Qué Dios los bendiga. Mónica Alcaraz (esposa). María Gimena, Juan Ignacio y María Constanza (hijos).

Falleció el 07/05/2021. Agradecimiento al Municipio de RIACHUELO. Queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a la Municipalidad de Riachuelo, especialmente al intendente, Martín Jetter; y al jefe de Comité de Crisis, Gustavo Pérez, por el acompañamiento incondicional que nos brindaron durante la internación y luego, la triste partida de César “Lobo” Ascona, vecino de dicha comuna. En medio de tanto dolor, nos reconforta saber que estamos acompañados en este hermoso lugar que hace un tiempo elegimos como hogar. A todo Riachuelo, Muchas Gracias.

Falleció el 07/05/2021. Agradecimiento al HOSPITAL de CAMPAÑA. Después de una larga y aguerrida lucha, el 7 de mayo falleció César Antonio “Lobo” Ascona. Apenas repuesta en medio de tanto dolor, su familia quiere agradecer profundamente y reconocer el impecable servicio prestado durante esos días por el personal del Hospital de Campaña: médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales. Sólo quien pasa por una situación semejante puede advertir la tarea que se realiza en esas instalaciones, donde no sólo abunda la responsabilidad y el profesionalismo, sino también la calidez humana, un elemento esencial para los pacientes y sus familiares. No hubo un instante en el que nos sintiéramos solos, desprovistos de información ni de esperanzas. Teníamos la certeza de que esos profesionales hacían todo lo que estaba a su alcance, e incluso más, para salvar la vida de nuestro querido César. Lamentablemente, los designios del Señor fueron otros. Y a unos días de su triste partida, no queremos dejar pasar más tiempo sin reconocer ni agradecer ese valioso servicio que brinda el Hospital de Campaña. A todos los que lo integran, GRACIAS. De corazón, GRACIAS. Mónica Alcaraz (esposa). María Gimena, Juan Ignacio y María Constanza (hijos).