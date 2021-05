Coronavirus: cómo prevenir contagios al tomar mate en pandemia

En Argentina y especialmente en Corrientes, el mate es una de las bebidas más consumidas, pero más que una infusión es un elemento cultural que conecta de lleno a las personas que lo comparten ya sea en familia, amigos o en pareja.

La pandemia del coronavirus hizo que tengamos que tomar ciertos recaudos para consumirlo entre más de uno. Desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), compartieron recomendaciones al momento de lavar de manera correcta el mate, la bombilla y el termo sobre todo para tomar los recaudos necesarios.

“Queremos concientizar a la población que el mate cebado debe ser consumido de forma individual y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso”, advirtieron desde el INYM.

Por otro lado, según el portal Infobae, el médico infectólogo Pablo Bonheví, destacó que "no compartir el mate o los utensilios de comida ni saludarse con un beso es una recomendación precisa para personas que están con síntomas de cualquier infección viral respiratoria, más allá del covid-19".

Es importante tomar recaudos al momento de la limpieza como por ejemplo, tratar de usar mates de metal o cerámica, que no sean ni estén recubiertos de materiales porosos, para que sea fácilmente lavables. Lavar el mate inmediatamente después de casa uso, el raspado de residuos sólidos, lavado con detergente, enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso es de fundamental importancia para prevenir el contagio del covid-19.

En caso de que el mate sea de calabaza o madera, es necesario lavarlo con agua caliente y secarlo con papel de cocina, para absorber bien la humedad. Puede usar, también, un repasador limpio sobre todo para que no haya formación de hongos.

Los materiales como la cerámica, silicona, vidrio y metal son elementos que no absorben la humedad del agua, al no tener poros, no se adhieren partículas extrañas.

Para la bombilla es recomendable que sea de acero inoxidable de resorte o filtro desamable, evitando apliques, dijes o tallados, que facilitan la limpieza. Es importante lavarla después de cada uso y una vez al mes, realizar una limpieza profunda: sumergirla en agua hirviendo durante 20 minutos con dos cucharadas de bicarbonato.

Finalmente, para el termo, al igual que el mate, que vienen forrados de materiales porosos que dificultan la limpieza o desinfección o se pueden deteriorar en el proceso por lo que es importante usar cepillos para limpiar vasos que son de gran utilidad para eliminar residuos del interior.