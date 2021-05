“Su cobardía no le permitió salvarle la vida a mi hijo”

Tras la detención de un enfermero y el secuestro del auto que conducía, la Justicia avanza con las pericias para determinar las causales de la muerte de Rodrigo López Ortiz, quien el pasado sábado falleció al caer de su moto en la esquina de las calles Río Chico y Unne.

Javier López Ortiz, papá de Rodrigo, destacó que “si él le daba la mano mi hijo todavía iba a estar acá, no entiendo por qué no se quedó y le dio una oportunidad a mi hijo, al irse y no darle esa oportunidad él terminó con la vida de mi hijo”. Además, remarcó que “me gustaría hablar con él y decirle por qué si él era enfermero no se quedó, por qué atinó a irse, es algo muy frío lo que hizo”.

Al hablar de la investigación del caso, expresó a Radio Dos que “las investigaciones estaban a full, era como yo dije, yo tuve razón, no se pudo haber caído mi hijo, hay que apretar para llegar a lo que se llegó, que es encontrar al culpable”.

A su vez, Javier, sostuvo que “vamos a ver qué hace la justicia para que pague por lo que hizo, porque lo que hizo mal fue no quedarse, auxiliarlo a mi hijo, porque si es enfermero creo que, con los primeros auxilios, si lo asistía podía haberlo salvado a mi hijo, él necesitó 15 minutos más hasta que llegue la ambulancia y le dé vida”.

Al mismo tiempo, sobre el hombre que fue detenido por el hecho, manifestó que “yo con el jefe de la Comisaría no hablé, solo un contacto mío me dijo que vieron con las cámaras de seguridad el auto del tipo, el sábado lo detuvieron y me avisaron a mí, me dijeron que está detenido y el auto está secuestrado con las pericias correspondientes de que ese auto fue el que se accidentó con mi hijo, ahora tengo que esperar a la justicia para ver qué hace”.

