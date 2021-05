Adiós al querido profesor “Coco” Stegelmann

La ciudadanía correntina y sobre todo, la que está ligada a la actividad deportiva y a la docencia, despidió al querido profesor Raúl “Coco” Stegelmann.

Clave en el básquetbol de Regatas Corrientes y en la mayoría de los clubes de la ciudad, como entrenador, también se desempeñó como Director de Deportes de la Provincia durante el gobierno de Ricardo Colombi.

El docente, de 80 años, había contraído coronavirus y estuvo varias semanas internado en la terapia intensiva del Hospital de Campaña, donde debido a la gravedad de su cuadro se encontraba en coma inducido, intubado con respirador artificial.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Llano y tras varios días de internación se produjo su fallecimiento.

Un destacado, una persona sumamente agradable y culta, fue un convencido de que para triunfar o hacer la cosas bien en el deporte se necesitaban cuatro columnas básicas: infraestructura, poseer material deportivo, capacitación permanente y fomentar la tarea docente.

Raúl Eduardo Stegelmann nació el 1 de diciembre de 1941, tuvo nueve hijos. “Como jugador lo hacía de centro básquet, jugaba de espaldas al tablero, se entrenaba mucho y saltaba con gran facilidad. Jugaba siempre para Regatas, pasó por la Selección y fue un destacado en su profesión”, recordó Rafael Fondón, expresidente de la Asociación de Básquetbol de la ciudad de Corrientes. “Coco” Stegelmann enseñaba, era un placer tenerlo como profesor de Educación Física, se notaba por la pasión que le impregnaba.

En Regatas, donde siempre recordaba haberse formado, dijo algunos años, cuando tenía 73 años, que había pasado 70 años de su vida en esa institución. Se mostraba “del Parque” de alma y fue en ese club en el que escribió sus historias más recordadas como deportista.

Reconocido profesor de voley, básquet y de educación física, guío los pasos de generaciones de alumnos, quienes recibieron sus enseñanzas e impronta como profesional y sus cualidades humanas excepcionales. Fue un ser querible, por sobre todas las cosas.

“Mis más sentidos pésames por el fallecimiento del profesor Raúl “Coco” Stegelmann, exdirector de Deportes de la Provincia. Muchas fuerzas a su familia para superar esta pérdida”, expresó a través de su cuenta en Facebook el actual secretario de Deportes, Jorge Terrile, adhiriéndose al duelo por su desaparición física.

Su fallecimiento generó innumerables muestras de dolor no sólo en el ámbito deportivo sino en la sociedad toda. Quienes fueron sus alumnos, o sus dirigidos en algún club, solo guardan y comentan la calidad de profesional y de ser humano de “Coco”, un tipo que no podía no ser querido.