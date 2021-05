La primera fecha de la Copa Palacio marcó el regreso de la actividad

La prolongada pausa de 16 meses por la pandemia del covid-19 llegó a su fin en el básquetbol de la ciudad de Corrientes el viernes pasado, cuando se disputó la primera fecha de la Copa Palacio. Los seis partidos se disputaron sin público en las diferentes canchas como parte del protocolo de prevención sanitaria que fue aprobado por las autoridades de la provincia.

Durante la jornada inaugural ganaron sus respectivos compromisos Pingüinos, Colón, Juventus, Alvear, El Tala y Regatas Corrientes.

En el estadio Mariano A. Igarzabal del Club Básquetbol Córdoba, Pingüinos venció al dueño de casa por 85 a 79. El equipo de la banda negra logró escaparse por 31 puntos (61-30) en el primer tiempo, pero después llegó la reacción del rival que le dio incertidumbre al resultado final.

En tanto que Colón, que no pudo presentar su plantel completo porque también debió cumplir con un compromiso por el Torneo Federal, le ganó a Sportivo por 67 a 54.

También se jugaron dos encuentros en el estadio “José Jorge Contte” del Club de Regatas. El local, con la conducción técnica de Fernando Calvi y el goleo de Joaquín Marcón (26 puntos), venció a Hércules A 80 a 64. El primer tiempo fue equilibrado (33 iguales), pero en el tercer cuarto, con un parcial de 21 a 10, Regatas encauzó el juego a su favor.

Mientras que El Tala se quedó con el triunfo frente a San Martín, que encara este torneo con muchos juveniles, por 73 a 67. Los parciales de este encuentro fueron: 24-20, 17-13, 17-21 y 15-13.

Los partidos en cancha de Alvear tuvieron claros ganadores. Juventus superó con amplitud a Malvinas 1536 Viviendas por 71 a 59. Después de un primer tiempo desfavorable (perdió 12 a 10), el Granate impuso condiciones, se llevó el segundo cuarto 24 a 13 para pasar a ganar 34 a 25. La tendencia se mantuvo en el tercer capítulo (22-13), la diferencia se amplió y le permitió manejar los tiempos y el marcador hasta el final.

Por su lado, Alvear no tuvo problemas para vencer a Hércules B por 77 a 51. El equipo del barrio Aldana ya ganaba el primer tiempo 41 a 27.

La segunda fecha del tradicional certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes contempla estos encuentros:

Hércules B vs. Córdoba, Malvinas 1536 Viviendas vs. Pingüinos, Sportivo vs. Juventus, San Martín vs. Colón, Hércules A vs. El Tala y Alvear vs. Regatas.