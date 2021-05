Jefe comunal denunció por calumnias e injurias a quien lo acusó de conducir ebrio

En Esquina, en la tarde de ayer, circuló en las redes sociales que el intendente Hugo Benítez estaba detenido en la comisaría primera por manejar ebrio y embestir a una señora y su bebé. Sin embargo, al cierre esta edición, el citado funcionario en diálogo telefónico con El Litoral aseveró que no protagonizó ningún siniestro vial y que realizó una exposición policial por calumnias e injurias contra quien lo acusó en las redes sociales.

“Buscan desprestigiarme. Es algo político porque les molesta mi gestión que es transparente y austera”, consideró el jefe comunal. Tras lo cual relató lo sucedido: “Estaba circulando con mi camioneta y por la misma zona, una pareja con dos menores y un bebé en un cochecito. En un momento parece que se descuidaron y se les va un poco el cochecito. Entonces, si bien yo no lo choqué, le toqué bocina para alertarles. A partir de eso, el hombre me empezó a gritar y a mostrar los puños como invitándome a pelear. Pero soy una persona tranquila y no tenía intenciones de discutir”.

Seguidamente, comentó que él siguió conduciendo hasta su casa. “Hice varias cosas y después, al recibir mensajes, ingresé a las redes sociales y ahí leí que una persona me estaba acusando de que conduciendo ebrio atropellé a su mujer y su bebé. Algo que no es cierto”, afirmó Benítez.

Al mismo tiempo, subrayó que no fue detenido sino que “yo me presenté voluntariamente ante la Policía y me puse a disposición de la Justicia. Me hicieron el test de alcoholemia y dio negativo. Es imposible que tome alguna bebida porque estoy tomando medicación como parte de un tratamiento médico que me están realizando”.

Pero además del mencionado examen, el intendente comentó que “realicé una exposición por calumnias e injurias contra esa persona que me está acusando de cosas que no son verdad”.

(CC)