Esperan el informe forense de los peritos en el caso de los hermanos Gabaldo

Los familiares de los hermanos Gabaldo, de 31 y 36 años, que murieron en un supuesto siniestro vial ocurrido en Curuzú Cuatiá al colisionar contra un montículo de tierra a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, en la vieja Ruta Nacional 14, esperan un informe de las pericias del cuerpo forense para avanzar en el esclarecimiento del hecho. No descartan ninguna hipótesis.

Familiares recurrieron a la Justicia porque tienen sospechas de que se estaría ante la presencia de un doble homicidio y creen que las muertes pudieron haber sucedido en otro lugar.

El abogado querellante Justo Pío Sierra explicó: “Estamos representando a la familia Gabaldo y en forma conjunta con la fiscal Talamona, trabajamos a los efectos de poder esclarecer lo más rápido posible cómo fue el hecho donde perdieron la vida los hermanos Emanuel y Gabriel Gabaldo”.

“La causa está siendo caratulada como una investigación que busca el esclarecimiento de los hechos. Por ahora esperamos los resultados de la autopsia realizada en Corrientes capital que serán sumamente importante”, señaló Sierra al Diario de Curuzú.

“Nosotros tuvimos una conversación con el doctor Gálvez, que es del cuerpo médico forense del Poder Judicial, y nos ilustró cómo era la metodología de la pericia y así la familia evacuó todas las preguntas. Sabemos que las pericias terminaron, mandarían los cuerpos esta semana y ahora hay que esperar los resultados, que se demoran un poco más”, precisó.

Sierra resaltó: “Hoy junto con la familia nos hacemos una pregunta, y es algo que le hicimos llegar a la fiscal, de acuerdo a cómo quedó la moto, decimos que no tuvo intervención en el siniestro. La misma solo tiene un golpe en la parte trasera y es ahí que nosotros pensamos que si hubo un impacto, debía tener otros daños”.

“La familia y nosotros como defensa, no entendemos; por eso desde el punto técnico queremos que un perito nos aclare y nos haga interpretar con una conclusión técnica. Por eso no descartamos ninguna hipótesis y no aventuramos ninguna historia que pueda ser producto de imaginación de terceros”, aseguró Sierra.

“Vamos a centrarnos en las pericias e investigaciones; por eso hay un estudio muy profundo acerca de sus últimas horas. Hasta se solicitó una nueva pericia, ya que por ahora se determinó que venían de una chacra y que a las 4:37 uno de ellos mandó un video a su familia y es desde ahí que sabemos con quién estaban; entonces desde ese momento nosotros damos marcha a la investigación”, indicó a Radio Horizonte.

“Hay que ser prudentes, no se puede formar una historia, ya que hay una familia detrás. Menos decir historias que no se pueden acreditar en la Justicia, y menos producto de la imaginación de alguien. Por eso seguimos trabajando seriamente, tenemos testigos y si hay un vecino que tenga algún dato concreto, pedimos colaboración, hoy no descartamos ninguna hipótesis ya que todas son posibles, sea accidente o un homicidio, pero hay que acreditarlas”, finalizó el doctor Sierra.

