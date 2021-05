Colombi como vice: “Si el candidato a gobernador lo toma, vamos a acompañar”

El ministro Carlos Vignolo fue entrevistado por el programa Final Abierto y además de referirse a la situación sanitaria de Corrientes, no escapó a la agenda electoral que tiene por delante la provincia.

Señaló el análisis que se está realizando de las posibles fechas de los comicios, las candidaturas en danza y la situación del vicegobernador Gustavo Canteros dentro de Encuentro por Corrientes, después de que hizo pública su aspiración a postularse para gobernar en la Capital y que la alianza gobernante apoyó la reelección de la fórmula Eduardo Tassano- Emilio Lanari.

—¿Están analizando la posibilidad de votar en agosto o en octubre?

—Se analiza permanentemente y progresivamente, en este año al avanzar los meses nos concentramos en los temas institucionales y cuesta mucho despegarse de los hechos de la pandemia, pero lo institucional obliga y hay una responsabilidad.

En primer lugar, porque hay un recambio tan importante, como son el Ejecutivo provincial como en lo municipal y hay que agregarle lógicamente el carácter político.

—En lo personal, ¿cuándo le gustaría votar?

—No hay cuestiones personales en esto. La definición de las fechas de elecciones es una cuestión de oportunidad y de conveniencia y lo he reconocido históricamente, y es una atribución que le reserva la Constitución al Gobernador y yo acompañaré esa decisión.

—No le parece que se analiza si se vota antes o después de las Paso, ya que eso determina el tipo de campaña y la estrategia electoral, ¿hay algo de eso?

—Sin dudas eso está en análisis. Nosotros tenemos experiencia en la situación de votación intermedia y que nos ha ocurrido siempre. Lo que sucede es que ahora hay incertidumbre sobre si se traslada o no la fecha de las Paso, porque hasta ahora solo rige el DNU del Presidente, que convoca al 8 de agosto; pero si no se reúne la Legislatura y no produce un cambio en la ley esa será la fecha.

Entonces esa incertidumbre adicional no permite tomar una definición en lo inmediato.

—¿Usted quiere romper los récords en la reelección por primera vez en la historia de un intendente en la Capital y si se gana una Paso desfavorable que allana el camino al Gobernador?

—Yo anhelo eso, y no para mí sino para el intendente Tassano, quien sería el que rompa esa tradición histórica. Lo acompaño porque hemos trabajado mucho en construir un equipo para la ciudadanía capital y un equipo en serio, acompañado por el Gobernador, pero encabezado por el intendente. Preocupado por temas de la Capital, no se había conseguido nunca en la política, porque si uno mira hacia atrás todo lo que hay es un gran derrotero de peleas y la Capital como un escenario de la confrontación.

Incluso cuando me tocó gobernar a mí y eso produjo postergaciones.

—Con un gobernador de su propio partido…

—Del mismo palo, y no hay peor astilla que el del mismo palo. La verdad es que ese esfuerzo hemos hecho y se nota hoy.

No es solamente que hay un equipo y se llevan bien y no tienen problemas personales, sino que se genera un trabajo y un producto que se nota en la ciudad. Porque el que se beneficia es el vecino, yo particularmente creo que los capitalinos van a valorar ese esfuerzo y van a acompañar ese equipo, porque le produjo resultados y no porque les caiga simpático tal o cual dirigente. Sino porque la ciudad está cambiando.

—¿Cree que se puede dar el batacazo en los dos niveles?

—Nosotros vamos a trabajar con mucha fuerza para poder ganar ambas elecciones y cuando digo ambas, sabiendo que las Paso está dividida en dos etapas. Pero la que hay que ganar en realidad es la de noviembre.

—¿Canteros cómo juega en toda esta historia?

—Él lo ha expresado en una voluntad política que es pública y notoria, que quiere ir por una candidatura que va en contra del diseño que nosotros hemos planteado y seguramente tendrá un camino por recorrer.

Pero la verdad es que yo no lo conozco y yo estoy concentrado en el esquema de trabajo de Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, y todo el radicalismo y todo ECO en su gran mayoría empujando en una dirección.

—¿O sea no tiene lugar?

-No, de ninguna manera como candidato, desde mi criterio, no.

—¿Cómo... de la alianza también están rotos todos los puentes?

—Nunca se rompen los puentes, hasta que se rompen hay tiempo y hay que discutir cosas. La política tiene aspectos que hacen al vinculo ideológico y personal y también hay intereses y hay que tratar de compatibilizar todos los casilleros, y ojalá que lo podamos hacer.

Nosotros creemos que después de haber acompañado al gobierno de la provincia, cuya principal estrategia es construir una alianza en la Capital que produzca resultados nos parece lógico que eso se analice, se mire y se encuentren otros intereses para poder ser parte del mismo esquema.

—¿Entonces si Canteros insiste con su candidatura a intendente está afuera de ECO?

—Irá con su esquema y yo no le manejo las cuestiones a Canteros.

—¿Cuál es el esquema de Canteros?

—Hay que preguntárselo a él.

—¿En qué interna jugaría el esquema?

—No sé, habría que preguntarle a él. Honestamente nosotros estamos en una construcción clara y que es precisa, con la candidatura de nuestra alianza política en la reelección de dos dirigentes que cuentan con el apoyo mayoritario de la gente. Lo que hagan los demás corre a cuenta de cada uno.

—¿Cuál es el rol que juegan los partidos que dijeron acompañar el lanzamiento de la candidatura de Canteros y luego se desdijeron, dentro del esquema de la política?

—Nosotros hemos visto muchos que en realidad no pertenecen a ECO, sino que más bien están vinculados al PJ y al kirchenismo. Pero los roles lo tiene que dar quien los convoca, nosotros hacemos una lectura de eso a los efectos de enterarnos, pero no manejamos esa situación y supongo que tiene su lógica propia.

—¿Cuál es el rol que tienen los partidos políticos hoy, en este sistema tan fuerte de alianzas, quien gana el que tiene más partidos dentro de la alianza?

—Hemos demostrado a lo largo de este tiempo, que tenemos hombres y mujeres que tiene capacidad para racionalizar los intereses, esto es debatir, discutir esos intereses y tomar una decisión desde el arte de la política en un concepto plural, que estamos acostumbrados y nosotros nos tenemos fe, por decir de alguna manera.

Y lo estamos encarando con toda responsabilidad.

—No llegó el momento de racionalizar, de ver el tema de las boletas y eficientizar el sistema electoral...

—Muchas cosas se pueden hacer ahora y hay tiempo para todo, yo creo que el año electoral es el peor año para discutir cuestiones que tienen directa incidencia electoral, sobre todo en los cambios de reglas.

Por eso está generando tantos problemas un simple cambio de fechas en las Paso o una elección nacional.

—Pasa que nunca hay tiempo…

—Acá hay actores que deben movilizarse en el momento que corresponde y sí tienen una demanda concreta para el año no electoral para poder tener alguna posibilidad. Imagínense que nosotros entráramos en un proceso de definir cuál sería el camino o la regla, y la verdad no estaría bueno.

Nosotros tenemos que tocar lo menos posible, el tema electoral lo menos posible, sí entiendo que esto está sucediendo a nivel nacional, es un ajuste mínimo y sin embargo genera problemas y sí hay que dar un debate.