Los motivos de la escandalosa renuncia de Alex Caniggia a "MasterChef Celebrity"

Faltando poco para la gran final de "MasterChef Celebrity 2", Alex Caniggia, uno de los participantes favoritos del público, renunció al programa, en el cual logró demostrar sus habilidades en la cocina y ganarse el cariño de la mayoría de sus compañeros.

"Alex Caniggia renunció a MasterChef", confirmó Ángel de Brito en Twitter, sin revelar los motivos de tan drástica decisión.

Pero una fuente cercana a la producción del programa le contó a PrimiciasYa.com la causa de la presunta partida del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia del exitoso reality.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", le contaron a este portal.

En ese sentido, agregaron que a "Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva".

Por su parte, anoche Alex compartió un curioso posteo vía Instagram. "Donde pisa el más pij... siempre deja la huella... Ya sea en Buenos Aires en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella. Tengo todo lo que tiene que tener una estrella!!!", expresó con una imagen suya en el programa.

No obstante, ante los rumores de una posible incorporación de Alex a "La Academia" de Marcelo Tinelli, desde el entorno cercano al mediático descartaron esa posibilidad.

"Jamás hablé con la producción de La Academia salvo por cuestiones de Charlotte. No creo que Alex vaya a lo de Tinelli", le confirmó el manager de los hermanos, Fabian Esperon, a este medio.