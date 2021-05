For Ever dio a conocer ocho contagios

Más allá de los protocolos, el fútbol no es ajeno a la situación sanitaria que se observa a nivel nacional, con el incremento generalizado de contagios en prácticamente todo el país. Una de los últimos clubes afectados por el coronavirus en el Federal A es Chaco For Ever, que hasta la víspera tenía a 8 jugadores contagiados.

“Chaco For Ever informa que tras realizar los testeos correspondientes, se han detectado 8 casos positivos de covid-19 en jugadores del plantel profesional de Fútbol. Los mismos se encuentran transitando el respectivo aislamiento y en buen estado de salud”, fue el comunicado expuesto a través de las redes por la institución chaqueña.

Otros casos

Juventud Unida de Gualeguaychú, que deberá recibir a Boca Unidos en la octava fecha del torneo Federal A, cuenta con 12 jugadores transitando la enfermedad y otros diez aislados por contacto estrecho, además de tres casos positivos entre integrantes el cuerpo técnico. En tanto que Unión de Sunchales, llevaba 15 jugadores contagiados y por esa razón había solicitado aplazar el partido que debía jugar en Misiones ante Crucero del Norte, por la séptima fecha, por lo que la interrupción de torneo también fue bien recibida en el interior santafesino.

(RP)