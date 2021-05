Lo que dijo Ale Sergi sobre su mediático romance con Andrea Rincón

Ale Sergi lamentó cómo enfrentó la relación con Andrea Rincón este fin de semana en el programa de Andy Kusnetzoff.

“No estaba acostumbrado a que me pregunten por mi vida personal y yo avanzaba esa etapa como un caballo, sin mirar y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control más cuando yo soy tan ordenado y tan fanatico del control. En un punto siento que me hizo bien”, aseguró el músico en PH Podemos hablar.

“Me entregué a decir ‘me parece que estoy haciendo cualquiera’ y dije ‘ya fue’. Después seguí adelante, pero no me arrepiento de esa situación. No controlé tanta exposición. Se me fue de las manos, mal. Tengo el mejor recuerdo”, afirmó el cantante de Miranda! sobre la breve relación que tuvo en 2014.

Sin embargo, Ale aseguró que no se arrepiente del noviazgo con la actriz. “Fue un momento en la vida de cada uno que por algún motivo teníamos que estar juntos y teníamos que encontrarnos”, afirmó el músico.

Fuente: Ciudad.com