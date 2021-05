Mayer perdió en Roland Garros y su retiro está cada vez más cerca

El correntino Leonardo Mayer quedó eliminado hoy de la primera ronda de la qualy de Roland Garros, y adelantó que piensa retirarse de la actividad, ya que está “cansado de correr y que la plata no alcance”.

El argentino, 157 del ránking de la ATP, perdió frente al holandés Botic Van De Zandschulp, número 154 del mundo, por 2-6 7-6 (4) 6-3, mientras que Guido Andreozzi (199), cayó ante el ruso Román Safiullin por 4-6, 6-4 y 6-1.

“Puede ser que este sea mi último torneo. Estoy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con el ranking que tengo no me alcanza para traer ni siquiera a un entrenador”, aseguró el correntino en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El “Yacaré”, de 34 años, tuvo un match point en el segundo set, del partido disputado en el court número 2, pero terminó despidiéndose de manera temprana del segundo Grand Slam del año.

Antes del Grand Slam parisino Mayer jugó challengers Italia (cuartos de final), Croacia y Portugal, en ambos llegó a la segunda ronda.

En el 2020, Mayer había logrado acceder al menos a la tercera fase de la qualy de Roland Garros, y su mejor participación en el torneo francés fue en 2019, cuando llegó a los octavos de final y fue eliminado por el suizo Roger Federer.

Por su parte el portal especializado ubitennis.es publicó ayer: “Fue uno de esos partidos increíbles que son difíciles de explicar. No entiendo cómo se me escapó porque lo estaba llevando muy bien. Jugué muy tranquilo en el inicio a pesar del frío y el viento. Logré adaptarme rápidamente, mientras él estuvo muy errático. Lamentablemente, en el match point me puse muy nervioso y en los siguientes 2 games no pude jugar con normalidad por la tensión. Ya con el partido parejo él sacó la diferencia y a mí se me hizo muy cuesta abajo seguir”, reconoció quien en 2019 llegó hasta los octavos de final en el Bois de Boulogne.

“Puede ser que este haya sido mi último torneo. Tengo que llegar a casa y analizar la situación. Estoy muy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con mi ranking no me alcanza para traer a un entrenador. Es muy complicado. Tengo que pensarlo un poco”, manifestó con pesar el albiceleste.

Consultado sobre cómo lo afecto la pandemia del covid-19, el “Yacaré” fue tajante. “Es muy difícil viajar. Si tuviera 20 años no volvería más a la Argentina hasta el final de la temporada, pero teniendo una familia es muy complicado. Los jugadores sudamericanos más grandes sufrimos mucho esta nueva realidad, sin embargo los más jóvenes no tuvieron tantos problemas porque tienen una vida muy simple”, agregó el exnúmero 21 del mundo.

Finalmente, Leonardo Mayer, quien actualmente ocupa la 157° plaza del escalafón mundial, expresó sus ganas de vacunarse. “Lo voy a hacer en buena ley, sin sacársela a nadie. Lamentablemente, no tuve la chance de vacunarme en Europa porque en los países donde jugué no estaba esa posibilidad”, concluyó.