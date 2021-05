Continúan las encuestas para familias de ocho barrios de Corrientes

La Dirección de Estadística y Censos de Corrientes da continuidad a las encuestas sobre permanencia en hogares, calidad de vida y uso de tiempo que se esta llevando a cabo entre el 23 de mayo y el 1 de junio en ocho barrios, informaron fuentes oficiales.

Los integrantes de los equipos de encuestadores están identificados y vistan los barrios Laguna Seca, Víctor Colas, Lomas del Mirador; Sor María Pittaro; Ex Aeroclub; Libertad; Juan XXIII; y General San Martín de la Capital.

La encuesta de uso del tiempo tiene por objetivo cuantificar el tiempo dedicado al trabajo para el mercado, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado en la esfera de los hogares, y a otras actividades relacionadas con el estudio, el tiempo libre, el descanso, etc., por la población del aglomerado comprendida en la franja de individuos mayores a 18 años.

Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida tiene por objetivo relevar datos que indaga sobre la situación social de las familias correntinas, prestando particular atención al alcance e impacto de los programas no monetarios gubernamentales.

El trabajo para el mercado es sólo una parte del trabajo productivo. La otra parte, menos visible, es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que abarca el trabajo doméstico no pagado para el propio hogar, el cuidado de niños y/o adultos miembros del hogar, y los servicios a la comunidad y ayudas no pagas a otros hogares.

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se realiza en la esfera de los hogares, con el objetivo de proveer servicios para los miembros de la familia y de la comunidad.

Identificación de encuestadores

Los equipos de encuestadores y supervisores de cada operático (EPH – ECV), están debidamente acreditados, con su credencia, más un código QR, que permite la rápida verificación en la página web de la Dirección de Estadística y Censos estadística.corrientes.gob.ar. Además, cuentan con el debido protocolo de protección para covid19.

Estos equipos visitan durante todo el año, fines de semana y feriados inclusive un conjunto de viviendas seleccionadas, entregando al hogar una nota de presentación y folleto informativo.

Los datos respecto de lo que se indaga están protegidos por la ley 17.622, artículo 17 de secreto estadístico. La encuesta es anónima y la información que brindan los encuestados es utilizada exclusivamente para obtener indicadores socioeconómicos.

Se apela a la colaboración y cordialidad de los integrantes de las viviendas visitadas con los encuestadores, quienes como se menciona anteriormente, están debidamente acreditados.