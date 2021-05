A mano armada motochorro robó más de $25 mil de un maxikiosco

Por la mañana un delincuente solitario amenazó con un arma de fuego a un empleado de un maxikiosco, tras lo cual robó más de $25 mil, y escapó en una motocicleta.

Ocurrió alrededor de las 9, en un local comercial ubicado por calle Ayacucho y Estados Unidos, donde el ladrón se llevó todo el dinero de la caja registradora.

El delincuente le pidió el teléfono celular a la víctima y luego escapó en una motocicleta marca Rouser color blanca, indicaron fuentes policiales.

“Estaba recibiendo productos y estando de espaldas entró una persona con el casco colocado. Le dije que ya lo atendía. Me pidió cambio. Le dije que no tenía. Sacó el arma y me dijo que le dé la plata. Yo le entregué lo que había, pero me pidió el dinero que había atrás”, contó la víctima de nombre César, quien relató el hecho ante FM Radio Dos. “No sé si sabía o no, pero nosotros dejamos atrás la plata que es para pagar a los distribuidores”, detalló.

(WA)