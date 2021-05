Denuncian a Bullrich

El Ministerio de Salud que dirige Carla Vizzotti denunció penalmente a Patricia Bullrich por sus dichos respecto a las negociaciones entabladas por el gobierno con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas contra el covid. Aducen que las acusaciones sobre supuestos pedidos de coimas podrían perjudicar negociaciones en curso para la compra de más dosis y “generar desconfianza en el plan de vacunación en la gente”. La presidenta del PRO habló de presuntos hechos de corrupción. En este sentido, Alberto Fernández acudirá al fuero civil reclamando una indemnización por daños contra el honor, y el exministro Ginés González García intimó a Bullrich vía carta documento para que se retracte públicamente.

Junto con Cuba, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, Argentina integra el grupo de países latinoamericanos que no firmó un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para comprar vacunas. El año pasado se había realizado una oferta para remitir a nuestro país 14 millones de dosis. La oposición en reiteradas ocasiones le pidió explicaciones al gobierno respecto a los motivos del fracaso de las negociaciones con Pfizer. Alberto Fernández en una entrevista emitida por Youtube dijo que esa compra no se realizó “porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiándolas algunas, me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer”.

(AG)