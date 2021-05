Concejo: los capitalinos elegirán intendente y concejales el 29 de agosto

El Concejo Deliberante, en sesión especial, ayer aprobó la resolución que adhiere al decreto 1.145/2021 del Gobierno provincial. En tanto el 29 de agosto, se realizarán los comicios para renovar intendente, vice y 10 concejales titulares y cinco suplentes, misma jornada en la que tendrán lugar las elecciones provinciales.

Luego del traspié de la sesión especial del viernes, ayer en el salón de la Sociedad Española, el Concejo Deliberante debatió y aprobó la adhesión al decreto provincial de convocatoria a elecciones.

Durante el debate, el concejal José Salinas (PJ) calificó de “viciada” la convocatoria, aludió a un avasallamiento de los límites en la propuesta de adelantar las elecciones, dando detalles de la cantidad de contagios y fallecidos. “Debe primar la razón por sobre los intereses de la coalición gobernante”, dijo y consideró que la adhesión al decreto sería un error.

Luego, tomó la palabra el concejal Germán Braillard Poccard (Frente Renovador), quien al referirse al tema dijo: “Me apena que el oportunismo y la incoherencia salgan a la luz en el marco de la peor pandemia”. Y en esta línea calificó de incoherente el llamado a elecciones en esa fecha y recordó el pedido de suspensión de las elecciones Primarias (Paso) por parte del gobernador. También hizo alusión a las políticas de subsidios que lleva adelante el Gobierno nacional en el marco de la pandemia. Y luego se refirió a las autoridades municipales haciendo hincapié en su profesión de médicos en relación a la pandemia y el peligro. “Es un capricho del gobernador”, indicó.

Pero al cierre de su discurso manifestó que “no hace falta votar en pleno invierno (…), con la salud no se hace política”, para luego interpelar al oficialismo a pensar en las restricciones establecidas por el Gobierno provincial frente a la posibilidad de hacer campaña. Pero su cierre al aludir a la cantidad de víctimas de la pandemia y nombrar a su compañero recientemente fallecido, fue interrumpido por el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Vallejos, quien le pidió “que mida sus palabras al argumentar”, para luego -en uso de la palabra- manifestar: “Lamento profundamente en lo personal, la última parte de su alocución”.

A su turno el concejal Omar Molina (PJ) habló de los riesgos que implican las fechas electorales, los actos comiciales, campañas previas para los vecinos de la ciudad. “Me preocupa que no estemos a la altura de las circunstancias, de la confianza que nos dio el pueblo para que lo representemos”. Además ponderó al personal de salud y el acompañamiento de su bloque a todas las medidas necesarias para combatir la pandemia. A continuación propuso hacer un cuarto intermedio para ser recibidos por el intendente para evaluar la situación, para consensuar.

Y luego de un pequeño debate sobre el tratamiento de la moción del concejal Molina, la misma fue tratada y rechazada.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el edil Toto Ibañez (Panu), quien primero se refirió al carácter duro con el que se expresan sobre el rol de los médicos, destacando el servicio recibido el día anterior en el Instituto Cardiológico, ante una descompensación que le impidió estar en la sesión convocada para el viernes y luego ponderó el trabajo que está realizando el personal sanitario en la pandemia. Minutos después hizo referencia a la falta de sentido del cuarto intermedio solicitado por la oposición.

Seguidamente, participó del debate la concejal Magdalena Duarte, quien en primer término anticipó el rechazo al proyecto. Y luego aclaró que no es intención de la oposición no ir a elecciones. “Para alcanzar participación y trasparencia consideramos que hay que postergar la fecha y unificar”, dijo. Además, también aludió al protocolo y el cumplimiento del mismo por parte de las autoridades del Gobierno provincial.

En el cierre, tomó la palabra el concejal Fabián Nieves del (ARI), quien aclaró en primer término la legalidad del decreto provincial y la adhesión del Municipio de Corrientes que se debatía. Aclaró sobre el artículo 4 del decreto, que refiere a las elecciones de gobernador. También aclaró la falsedad de la posibilidad de adherir las boletas provinciales con las nacionales: “Esto crearía confusión, atentando contra la trasparencia que debe haber en todo proceso electoral”. Nieves se refirió a los protocolos y su cumplimiento y luego reprochó a la oposición los reclamos esgrimidos sobre el acto de inauguración de la plaza 25 de Mayo y arremetió recordando los eventos masivos que se realizaron, como el funeral de Diego Armando Maradona, entre otros.

Por último, el concejal no dejó pasar por alto la alocución de su par Germán Braillard Poccard y expresó su enérgico repudio a las declaraciones. “Nunca me imaginé que se usase el fallecimiento de un colega. Muchos hemos perdido familiares, padres, hermanos, pero jamás se me ocurriría hacer semejante uso político”, sostuvo.

Finalmente el proyecto de adhesión al decreto fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra de la oposición.

Se debe señalar también, que al inicio del encuentro, los 18 ediles presentes hicieron un minuto de silencio en memoria de su par, José Luis “Jaime” Gálvez, recientemente fallecido. Los concejales Esteban Ibañez y Omar Molina fueron los encargados de recordarlo, lamentando su repentina partida.

Con emotivas palabras, destacaron su trayectoria política y su calidad humana.