Grelak: “La cuenta pendiente es no desperdiciar tantas situaciones”

Boca Unidos consiguió el domingo la primera victoria de la temporada en el torneo Federal A al vencer en su estadio a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del certamen.

Al término del juego, y en la habitual rueda de prensa con los medios, el técnico del equipo correntino, Alfredo Grelak analizó: “Fue un partido donde por ahí queda la imagen que en los últimos 15 minutos lo sufrimos y la verdad es que fue controlado durante los noventa minutos”.

“Tuvimos las opciones más claras de gol. Por ahí esa es la cuenta pendiente que queda: trabajar y no desperdiciar tantas situaciones, porque después se termina sufriendo”, señaló.

Continuando con su análisis, el DT agregó: “Gimnasia vino a proponer su juego, lo intentó, y me parece que encontramos los espacios donde hablamos que lo íbamos a hacer, y tuvimos las opciones que teníamos que generar, pero no definimos”.

En cuanto a lo que más le gustó del triunfo ante el Lobo entrerriano, al que Boca Unidos le cortó el invicto en el certamen, Grelak manifestó que “fue a partir de los 15 (minutos) hasta el final del primer tiempo, que fue lo que realmente trabajaron” en los entrenamientos.

Grelak reconoció que al comienzo del juego sus jugadores “por ahí se apresuraron, y en ese apuro hubo malos controles o malos pases, y no hubo esa precisión que después sí se encontró, que permitió generar las situaciones con profundidad, y más en casa, donde tenemos que ser un equipo agresivo, y creo que durante esa parte del primer tiempo y otra del segundo lo logramos”.

Explicó que durante la semana previa trabajaron en ataque para aprovechar “la movilidad de Peralta, Medina y Arriola, (porque) en esas triangulaciones era donde ellos iban a perder las marcas. Queríamos estirar a los dos centrales con Ríos, y a partir de ahí encontrar los espacios para buscar profundidad a través de Abecasis y ‘Nico’ Monje por las bandas. Y la verdad que se generó, se llegó con mucha gente, que era una cuota pendiente de este equipo”.

Luego de las salidas de Medina y Peralta, sobre todo, Boca Unidos se replegó en el complemento, y dejó venir peligrosamente a Gimnasia, como sintiendo el desgaste físico del partido. Grelak lo atribuyó al “temor a no perder, o que nos pase lo de For Ever, que nos llevó a jugar unos metros más atrás, y perdimos la claridad en la recuperación de la pelota, no pudimos encontrar en esos espacios, detrás de los centrales, la velocidad de ‘Larra’ (Larrasábal) y Gonzalo (Ríos) para buscar definir el partido”.

“Como decía, queda por ahí la imagen de los últimos minutos, de que el rival nos metió con pelotas largas o con centros (en el área), y la que sacó Luis Ardente, junto a la del primer tiempo (un mano a mano que Schotthauer desperdició) fueron las dos opciones claras que tuvieron”, acotó.

El técnico dejó en claro que su “análisis nunca va a ser del resultado, es del rendimiento, y como decía, necesitábamos trabajo, y por suerte se empezó a ver o destacar”.

“Tenemos que seguir creciendo como equipo, que los partidos durante un tiempo y el resultado se tienen que terminar y no se tiene que jugar más, y así también definir cuando tenemos las opciones. Tenemos que seguir trabajando y creer en lo que estamos haciendo”, subrayó.

Frente al Gimnasia entrerriano, Boca Unidos no pudo contar con los dos laterales por lesión, pero los que ingresaron no desentonaron.

“La verdad es que es un plantel donde hay una competitividad importantísima, donde se quedaron afuera esta vez jugadores como Luna y Oliva, que uno los tiene dentro de la estructura sólida del primer equipo, pero los que entraron cumplieron generaron situaciones, se siguen afianzando algunos chicos, Méndez (Exequiel hizo su debut) pudo jugar unos minutos, entonces uno puede empezar a contar cada vez más con estos chicos que necesitan partidos, experiencia”, finalizó Grelak.

