“Aprendí a leer con El Litoral”, la revelación de los lectores

El decano de la prensa gráfica correntina cumplió ayer 61 años y las salutaciones no se hicieron esperar. Miles de mensajes de cariños y buenos augurios llegaron durante todo el día.

Hubo lectores que dejaron mensajes en la cuenta oficial de Facebook del diario, uno de ellos fue Gustavo Cubilla quien compartió: “Yo no tuve libro de primer grado y mi mamá me enseño a leer con el diario El Litoral, como no recordarlo”. Hubo miles de mensajes similares en los que se destacó la vigencia del medio y la huella que ha forjado en estos 61 años en la historia de Corrientes. En la dimensión social el diario El Litoral realiza su aporte cotidiano para la consolidación de una costumbre informativa como marca distintiva. Con la tinta como antídoto contra el paso del tiempo, el legado de los hacedores de El Litoral y de quienes diseñaron sus páginas históricas se convierte en un valor que se jerarquiza día a día.