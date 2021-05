Valdés espera a Nación para fijar la fecha de elecciones y apura el consenso en ECO

El gobernador Gustavo Valdés, dialogó con un medio radial sobre las elecciones Primarias y provinciales, sobre su compañero de fórmula, el trabajo en busca de consenso dentro de ECO y descartó internas dentro de la Unión Cívica Radical.

El mandatario provincial estuvo en el programa radial Corrientes en el Aire que se emite por radio Continental. Dijo en relación a la postergación de las elecciones Primarias que “se habla de que se pueden retrasar las elecciones, pero en realidad hay una indefinición. Estoy viendo con atención el tema porque hay que poner una fecha de elecciones y después hay que despejar 21 días para una probable segunda vuelta, si lo hubiere. Estamos mirando cuándo nos fijan la fecha nacional, todavía estamos a tiempo”, indicó Valdés.

Hasta el momento el cronograma de las Paso continúa vigente y el lunes 10 vence el plazo de adhesión a la convocatoria, por lo que se estima que esta semana la Nación tendría que avanzar en el proyecto para postergar las Primarias, dado que contaría con el apoyo para postergar por un mes las Paso que se efectuarían el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Mientras la Nación define la suerte de las Paso, la posible prórroga repercute en el cronograma electoral local, por lo que el Gobierno provincial ya viene analizando posibles fechas para el sufragio provincial donde se dirime nada menos que la gobernación de Corrientes. Se manejan varias alternativas: 15 de agosto (con un feriado en puerta que podría complicar el panorama) o el 29. Votar en agosto podría superponer fechas: una eventual segunda vuelta debe realizarse hasta 21 días después de las elecciones. Pero las Paso se llevarán a cabo el 12 de septiembre y podría haber una superposición de fechas.

Si la decisión es votar en agosto, la convocatoria debe hacerse 90 días antes de la fecha elegida, es decir, que este mes se sabrá si habrá comicios en el mes ocho o no.

La otra posibilidad es votar en octubre, el 3 o el 10. En definitiva, esto se dilucidará en las próximas horas.

Pero las fechas de las elecciones nacionales todavía no se determinaron, en Corrientes mayo es un mes de definiciones electorales. Algunos ya pronunciaron sus aspiraciones a ser reelectos en sus bancas, en tanto otros se animaron a más y se postularon para la gobernación desafiando a Valdés, para luego en las últimas jornadas mostrarse a su lado o tan solo bajar un escalón y apuntar a otro cargo de menor rango (esto sucedió tanto en el oficialismo como en la oposición).

En este contexto, al ser consultado sobre las internas y los consensos dentro de la alianza gobernante, Valdés dijo: “Nosotros vamos a estar trabajando en los consensos internos dentro del nuestro espacio porque no solo se vota a gobernador, también se vota a diputados, senadores, etc. y hay que hacer un armado inteligente”.

Y si bien parecería que la reelección de Valdés se definirá en la urnas, otro de los cargos que también forma parte del bolillero del Ejecutivo es la vicegobernación y como Gustavo Canteros no puede ser reelecto, son varios y varias las que apuntan a acompañar al mandatario provincial.

Y en esta línea, Valdés se refirió al candidato a vicegobernador. “A mi compañero de fórmula lo voy a elegir yo, puede ser compañero o compañera. Nosotros vamos a trabajar para tratar de poner los mejores para que se esté lo mejor representado posible”.

“El vicegobernador puede ser radical o no, Ricardo Colombi no me dijo nada si quiere ser mi compañero de fórmula. En cuanto al intendente de Capital, supongo que Tassano será el candidato, venimos trabajando bien juntos, además hay un equipo importante que se ve en la calle”, dijo el mandatario provincial.

Además, en referencia a algunas internas dentro de la UCR indicó que “en cuanto a suposiciones y especulaciones, nosotros lo vivimos todo el tiempo, a mí no me produce nada. Con Colombi estuvimos hablando un poco de las fechas electorales y lo que tiene que ver con esta situación, mi relación con él es buena. Tengo una buena relación con todos los que forman parte del partido. Estamos construyendo el mejor espacio político para ofrecerle a los correntinos, con los mejores candidatos. No voy a salir a cortar aspiraciones de posibles candidaturas. Uno tiene que buscar el poder para transformar la realidad que cree que deben cambiar”.

“Está bien que el tiempo de un gobernador sea limitado, ocho años. Después tiene que estar otra persona, la periodicidad de funciones es fundamental en el sistema republicano”, finalizó.