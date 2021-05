Alberto Fernández criticó la “decrepitud del derecho”

El presidente Alberto Fernández sostuvo que seguirá "cuidando de la salud de los argentinos y argentinas por más que se escriban muchas hojas en sentencias", luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendía la presencialidad escolar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para mitigar la pandemia de coronavirus.

Al encabezar el acto de presentación del Plan "Juana Manso", que buscará dotar de conectividad a miles de estudiantes de todo el país, el jefe de Estado criticó "la decrepitud del Derecho" al aludir al fallo del máximo tribunal argentino en favor del reclamo de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las palabras de Fernández se hicieron sentir minutos después de conocida la sentencia, en el marco de un acto en el que se presentaba la reactivación de una política educativa iniciada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre de "Conectar Igualdad" y que, según remarcó, fue desfinanciada y discontinuada durante la administración de Mauricio Macri.

Dijo ser una persona que reivindica el "Estado de Derecho", que respeta las "sentencias" pero subrayó su voluntad de "seguir cuidando la salud de los argentinos" más allá de los fallos judiciales. "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca", dijo casi sobre el final de su discurso.

(HM)