El Espacio Plasma, de la Unne, presenta una obra de videodanza

Maru López Romero presentará hoy en el Espacio Plasma del Centro Cultural Universitario (CCU) “Isabel decía”. Es un videodanza realizado con audios de su madre y ella a través del cual busca recordar a su abuela. El material también estará disponible en el canal de YouTube del CCU.

La autora de “Isabel decía” es estudiante de la Licenciatura en Artes Combinadas de la Unne. Actualmente sus prácticas se mueven entre el video, la corporalidades y las sonoridades. Forma parte de NemoCine (banda de noise y experimentación corporal). Este año comenzó a tomar clases de prácticas butoh impartidas por Tamia Rivero.

El video que será presentado hoy es un diálogo entre la artista y su madre en torno a la inquietud de la más joven por conocer a su abuela. “Tuvo como disparador un audio de WhatsApp de mi madre repitiendo una frase en guaraní que mi abuela siempre decía (ella solo comunicaba en esa lengua). Trata de los intentos de recordar, de escuchar y de repetir recuerdos sonoros, gestuales y, por momentos, desplazarnos juntas en lagunas mentales”, contó en declaraciones al CCU.

La idea comenzó con el audio de esa frase, y la pregunta de cómo llevarla al cuerpo era recurrente. “Más que pensarla como un conjunto de palabras comencé a explorarlas como sonoridades en interrelación con el cuerpo y su memoria. Realicé un seminario de videodanza con Silvina Szperling y Susana Temperley, donde compartí esta idea y ahí fue desarrollándose más. Entonces pensé en explorar no solo la voz de mi madre sino también sus movimientos. Se lo comenté, probamos improvisar juntas en mi casa y filmarlo con el celular. Era muy divertido porque siempre me veía haciendo mis cosas raras, como dice ella, y con esto fue involucrarla y que haga surgir cosas que estaban fuera del control de una idea fija. Disfruté mucho eso. La mayoría de lo que se ve y escucha en el video surgió en el momento mismo del rodaje, por más que toma cierta forma con el montaje final”, relató, y mencionó que en cámara y codirigiendo estuvieron Romina Garay, Valeria Suárez y Julián Scófano.

Con respecto al montaje, la artista dijo: “Lo siento como una improvisación con el cuerpo que pasa por muchas etapas: catarsis, pausas, días de no mover nada en la línea de tiempo y de finalmente volver con una composición entre manos para esas imágenes y sonidos. No quiero encasillarme en un único lenguaje, me gusta explorar y probar otras disciplinas; y de a poco voy aprendiendo a dejarme llevar por lo que la obra pide. En algunas cosas que ahora estoy produciendo el cuerpo está presente, pero ya no de la misma forma. El año pasado conocí a la investigadora española Victoria Pérez Royo y me encantó su definición de corporalidad como ‘el viaje entre cuerpos’, cuerpos que se prestan memoria. Lo plantea como algo relacional e incluso incluye a los cuerpos en apariencia ‘inertes’ (como una fotografía o cualquier otro objeto) y, por qué no, la voz.

(VAE)