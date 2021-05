Charly García fue vacunado contra el coronavirus: recibió su primera dosis de Sputnik V

Finalmente, Charly García se sumó a la lista de famosos vacunados contra el coronavirus, integrada por el Indio Solari, Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Graciela Alfano. La histórica leyenda del rock nacional argentino, reconocido por hits como «Los dinosaurios» y «Nos siguen pegando de abajo», recibió a sus 69 años la primer dosis de la vacuna Sputnik V.

“Me puso contenta, no sé por qué. Se vacunó Charly García, le dieron la primera dosis de Sputnik V. Una buena noticia para todos los que queremos y admiramos a Charly García, ya recibió su primera dosis”, reveló Maite Peñoñori en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“Charly ya estaba en recontra edad para recibirla, ¿a qué edad ya están vacunando? Él tiene 70”, agregó Ángel De Brito también, que fue interrumpido por Nancy Duré: “Gabriel Corrado también. Está tan lindo Gabriel, está siempre igual y uno no se imagina, pero ya está en edad”. Nancy, por favor, Charly García estamos hablando, no tiene comparación el sistema solar. Vos me venís con Corrado, con todo el cariño del mundo”, le respondió Ángel divertido.

“Bueno, yo hablaba de los famosos que ya se vacunaron”, se intentó defender la angelita, que igual recibió otra réplica por parte del conductor: “Vos me hablás de Corrado de Perla Negra, no se hace cuanto fue. Muy Pronto, muy revista Pronto”.