No me voy a morir, creo: vacunaron contra el covid a un preso de la causa Sapucay

Uno de los detenidos de la causa por narcotráfico que se encuentra en juicio tras el operativo Sapucay dio a conocer este miércoles que fue vacunado contra el coronavirus en la cárcel.

Así lo ventiló en la videoconferencia que se desarrolla en el marco de la instancia de alegatos el detenido Jorge "Chaquito" Espinoza, un joven de Itatí que se encuentra alojado en la Unidad Penal 7, la prisión regional del Servicio Penitenciario Federal ubicada en Resistencia, Chaco.

Durante un cuarto intermedio surgido para dar una pausa al alegato del representante del ministerio público fiscal Martín Uriona, un guardiacárcel se acercó a la cámara provista por el penal chaqueño y pidió hablar con el abogado de Espinoza, Jorge Barboza.

El penitenciario le explicó al letrado que su defendido "no se siente bien" porque "hoy le pusieron la vacuna".

Durante los juicios y más aún en momentos de la exposición de alegatos, es obligatoria la presencia de los imputados, en este caso de Espinoza, quien está siendo juzgado como presunto integrante de una organización narcotraficante de Itatí.

Así es que Barboza le solicitó a su representado que tenga paciencia, de modo tal que los fiscales, Uriona y el jefe de la Procunar, Diego Iglesias, le puedan anticipar si en este capítulo del debate se irán a referir a Espinoza.

"Me pusieron la vacuna por el covid", dijo "Chaquito" y aceptó el pedido de su abogado: "No me voy a morir, creo", subrayó.

Finalmente, con acuerdo de la fiscalía y el tribunal, sumado al compromiso del abogado de transmitirle todas las instancias a su defendido, los jueces autorizaron el retiro del imputado Espinoza.

El juicio por el operativo Sapucay, la megaredada anti narco llevada adelante en la localidad correntina de Itatí el 14 de marzo de 2017, se desarrolla a través de una videoconferencia y está a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal 3 de Buenos Aires, Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.

En este debate se juzga a 12 personas.

