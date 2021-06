Gallizi se aleja de Regatas, que busca concretar el regreso de Donald Sims

El mercado de pases de la Liga Nacional de Básquetbol 2021 - 2022 se mueve de manera agazapada a la espera de las correspondientes confirmaciones pero sin embargo se filtran algunas negociaciones. En ese contexto, ayer se conoció que Tayavek Gallizi no renovaría su vínculo con Regatas Corrientes, institución que quiere volver a contar con el el base Donald Sims.

La intención del entrenador Gabriel Piccato y de la dirigencia Fantasma de mantener la estructura del plantel que jugó la pasada Liga recibió un fuerte golpe en la jornada de este lunes.

Si bien, se hará un último intento por retenerlo, Gallizi ya expresó su deseo de cambiar de aire, dejaría Corrientes y su nuevo destino sería Córdoba donde podría jugar para Instituto que también negocia la contratación del DT Lucas Victoriano, otro ex Regatas.

El jugador santafesino es número puesto para estar en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio con el equipo albiceleste que conduce Sergio Hernández y no se descarta que pueda recibir una oferta para seguir su carrera deportiva en el exterior.

La continuidad de Gallizi (28 años), hace tres años en Corrientes, era una de las premisas en Regatas y no era para menos. El pivote de la selección Argentina fue una de las figuras que tuvo el anterior torneo argentino. Fue el goleador y el segundo rebotero en el Fantasma con 468 puntos (11.7 de promedio por juego) y 181 rebotes (4.5).

En paralelo, Regatas comenzó las gestiones para incorporar a Donald Sims, base que ya visitó la casaca correntina durante la temporada 2016 - 2017.

Se trata de un jugador explosivo en la función de 1 o 2 (base o escolta) y con poder de gol, conocido por el entrenador Piccato dado que fueron parte del plantel que logró el sub campeonato liguero.

Para la base, Regatas contará con Marco Giordano, no tiene contrato pero renovará, mientras que Leandro Vildoza está en el radar de Instituto, entre otros clubes, y es difícil una renovación.

Hasta el momento, los únicos jugadores que tienen vínculo con el equipo correntino son Martín Fernández, jugará su tercer torneo con el club, y Xavier Carreras.

En tanto, se busca la permanencia de Paolo Quinteros, Tanto el escolta como el nuevo DT expresaron públicamente el deseo de compartir una nueva campaña. En el equipo correntino fueron sub campeones de la Liga Nacional y terceros en la Liga de las Américas.

Por el momento no se conoce que será el futuro de Juan Pablo Arengo, el correntino estuvo jugando en la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia, Agustín Cáffaro y Patricio Tabarez, que ahora disputa el Torneo Federal en Presidente Derqui que milita la División Bonaerense.

“Todos los recesos entreno en mi club. Para mí el básquet es una forma de vida, si no lo tengo me siento aburrido, me falta algo. Cuando terminé la temporada con Regatas de Corrientes ya me iba a sumar al plantel para los entrenamientos”, relató Tabarez.

“Tenía que recuperarme de unos golpes que tuve contra San Martín y cuando estuve bien me puse a disposición”, dijo el jugador que ya debutó en el club donde comenzó a jugar al básquet.