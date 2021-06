Nicolás Casalánguida quiere dirigir en Europa

Nicolás Casalánguida, exenrenador de Regatas Corrientes y hoy al frente de Guaiqueríes de Margarita en la Superliga de Venezuela, expresó su deseo de tener una experiencia en Europa.

“Busco proyectos que busquen pelear por cosas importantes y si es posible títulos. Cuando se me presentó el proyecto de Guaiqueríes era con el objetivo de pelear el título y venía de una experiencia muy buena con Aguacateros de Michoacán (México). A uno lo invita profundizar esa idea. No me interesa la comodidad, busco desafíos deportivos que me ayuden a continuar avanzando en mi carrera. Mi anhelo es trabajar en el exterior, no tuve muchas propuestas en Argentina. Mi sueño es trabajar en Europa”, relató el DT que estuvo cinco temporadas en el Fantasma.

“La Liga Nacional de Argentina ha sido formadora de entrenadores y jugadores, me considero producto de La Liga. Hoy la veo en una etapa de transición, producto de la económica y el momento del país, además de lógica y filosofía deportiva”, comentó en declaraciones que realizó en Uno contra Uno.

“Hay que respetarla y valorarla, nos ha dado muchos beneficios y satisfacciones. En los últimos años he buscado emigrar y buscar proyectos en el exterior. Están tratando de consolidar una Liga, que está en etapa de transición”.

Sobre la producción en Venezuela, sotuvo que “estoy muy contento con el proceso de trabajo, más allá que es una liga corta porque hace 3 meses que estamos jugando. Fue muy clara la búsqueda inicial y se armó un equipo protagonista desde el día uno”.